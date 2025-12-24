DOLAR
Bolu'da Özel Eğitim Okulunda Anneler Dikişle Aile Ekonomisine Destek

Bolu'da Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda velilere açılan dikiş kursu, annelere meslek ve gelir kazandırırken öğrenciler özel eğitim almaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:08
Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu, Seyit Mahallesi'nde orta ve ileri düzey zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmli öğrencileri kapsayan örnek bir projeye ev sahipliği yapıyor. Okulda toplam 148 öğrenci eğitim görüyor ve özel ilgi gerektiren sınıflarda aynı anda 2 öğretmen derslere giriyor. Okul kadrosunda ise 80 öğretmen görev yapıyor.

Projenin işleyişi ve hedefi

Öğrenciler, her gün sabah 09.00 ile öğleden sonra 14.45 saatleri arasında eğitim alırken, okul yönetimi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle velilere yönelik dikiş-nakış kursu açıldı. Veliler, çocukları dersteyken atölyede usta öğreticiler eşliğinde hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşerek stres atıyor. Atölyede hazırlanan el emeği ürünlerin, yaz döneminde okul yararına düzenlenecek olan hayır panayırında sergilenmesi ve satışa sunulması planlanıyor.

Velilerin deneyimleri

Saniye Acet çocukları için kıyafet diktiğini anlatarak, "Oğlum son sınıfta otizm öğrencisi. Sabah saat 09.00’da buraya geliyoruz. Akşam 15.00’a kadar çocuklarımızı bekliyoruz. Bu arada da kendimize özel böyle dikiş kursu açıldı. Burada da zamanımızı bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu kurs açılmadan önce ne yapıyorduk? Aşağıda kendimize göre işte el işleri yine böyle etkinlikler kendi kendimize bir şeyler yapıyorduk ama oturuyorduk. Çocuklarımızla vakit geçiriyorduk. Burası faydalı oldu tabii ki. Biz Bizim için de çok faydalı oldu. En azından vaktimizi değerlendiriyoruz. Bir şeyleri öğreniyoruz. Mesela kendi diktiklerimizi veya çocuklarımızın üstüne giydiklerini kendimiz dikiyoruz" dedi.

Ebru İnceayan ise kursun ekonomik katkısına vurgu yaparak, "Biz de zamanımızı değerlendirmek adına bir şekilde hayatı yakalamaya çalışıyoruz. Mutluyuz. Arkadaşlarımızla elimizden geldiğince verimli olmaya çalışıyoruz. elimizdeki ürüne göre aslında şekillendiriyoruz. Ama daha çok evimizde gerekli olan işlerimizi bitiriyoruz. Hepimizin mutlaka yapması gereken bir iş oluyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Gelir sağlıyoruz. Öğreniyoruz. Okulumuza bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler teneffüse çıktığında anneler dikişten uzaklaşıp çocuklarıyla oyun alanında vakit geçiriyor; bazı anneler ise çocukları için kıyafet dikerek aile ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Proje, hem özel eğitimin niteliğini destekliyor hem de velilere mesleki kazanım ve gelir imkanı sunuyor.

