Bolu Dağı'nda eksi 10 derecede buz gibi havuza giren Eren Biri

Bolu Dağı'nda eksi 10 derecede havuza giren turist dikkat çekti

Bolu'da yılbaşı tatili için kente gelen Eren Biri, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Bolu Dağı bölgesinde soğuk suya girerek ilgi odağı oldu.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Bolu'da, yılbaşı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kaldığı otelin bahçesinde bulunan havuza giden Biri, dondurucu soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdi.

Eren Biri'nin açıklaması

Soğuk suyla temasın ilk anda zorlayıcı olduğunu ancak bunun sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade eden Eren Biri, "Su evet soğuktu ancak daha önce yaptığım bir şey. Soğuk şok banyoları çok sağlıklı bir şey, bunu en az 2 dakika yapmak lazım. İlk 30 saniyeden sonra biraz kolaylaşıyor. Yani vücut alışmıyor, kesinlikle alışmıyor ama güzel bir his. Tavsiye ediyorum. İyi ve çok sağlıklı bir deneyim. Saunadan çıkıp soğuk suya girmek oldukça sağlıklı" dedi.

