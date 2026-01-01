DOLAR
Bolu Dağı'nda eksi 10 derecede buz gibi havuza giren Eren Biri

Bolu Dağı'nda yılbaşı tatilinde bulunan Eren Biri, hava sıcaklığı eksi 10 dereceyken otel havuzuna girip soğuk şok banyosunu savundu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:21
Bolu Dağı'nda eksi 10 derecede havuza giren turist dikkat çekti

Bolu'da yılbaşı tatili için kente gelen Eren Biri, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Bolu Dağı bölgesinde soğuk suya girerek ilgi odağı oldu.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Bolu'da, yılbaşı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kaldığı otelin bahçesinde bulunan havuza giden Biri, dondurucu soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdi.

Eren Biri'nin açıklaması

Soğuk suyla temasın ilk anda zorlayıcı olduğunu ancak bunun sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade eden Eren Biri, "Su evet soğuktu ancak daha önce yaptığım bir şey. Soğuk şok banyoları çok sağlıklı bir şey, bunu en az 2 dakika yapmak lazım. İlk 30 saniyeden sonra biraz kolaylaşıyor. Yani vücut alışmıyor, kesinlikle alışmıyor ama güzel bir his. Tavsiye ediyorum. İyi ve çok sağlıklı bir deneyim. Saunadan çıkıp soğuk suya girmek oldukça sağlıklı" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

