Bolu Dağı'nda Kar Yeniden Başladı — D-100'de Sis Uyarısı

Bolu Dağı'nda Kar Yeniden Başladı

D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde hafif kar ve yoğun sis etkili

Türkiye’nin önemli güzergahlarından biri olan Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren yeniden hafif kar yağışı etkili oluyor. Bolu’da dün etkisini yitiren kar yağışı, sabah saatleriyle birlikte tekrar başladı.

D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücülere özellikle sisli bölgelere dikkat etmeleri yönünde uyarılar yapılıyor.

Karayolları ekipleri yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, şu ana kadar ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığını belirtiyor; D-100 karayolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde Ankara ve İstanbul yönünde sürücüler, sorun yaşamadan yolculuklarını sürdürüyor.

Yetkililer, hava ve yol koşullarındaki değişikliklere karşı dikkatli olunmasını ve güncel duyuruların takip edilmesini tavsiye ediyor.

