Bolu Dağı'nda Ulaşım Normalleşti — Kar Çalışmalarıyla Trafik Açıldı

Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü

Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu trafik açıldı

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan Bolu Dağı geçidi, ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede artan kar yağışı nedeniyle kısa süreli aksamalar yaşanırken, Karayolları ekiplerinin yoğun kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu yol çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Asfalt zeminin görünür hale geldiği güzergahta şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.

Havadan dron ile görüntülenen bölgede, hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 kara yolu üzerinde trafik akışının normal seyrinde olduğu gözlendi. Ancak bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamamaları, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

DÜZCE'DE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN ULAŞIMA KAPANAN BOLU DAĞI GEÇİŞİ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.