Bolu Dağı'nda Ulaşım Normalleşti — Kar Çalışmalarıyla Trafik Açıldı

Düzce’de akşam kar yağışının ardından Karayolları ekipleri yol temizliği yaptı; Bolu Dağı geçidi çift yönlü trafiğe açıldı, sürücülere kış lastiği uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:43
Bolu Dağı'nda Ulaşım Normalleşti — Kar Çalışmalarıyla Trafik Açıldı

Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü

Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu trafik açıldı

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan Bolu Dağı geçidi, ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede artan kar yağışı nedeniyle kısa süreli aksamalar yaşanırken, Karayolları ekiplerinin yoğun kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu yol çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Asfalt zeminin görünür hale geldiği güzergahta şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.

Havadan dron ile görüntülenen bölgede, hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 kara yolu üzerinde trafik akışının normal seyrinde olduğu gözlendi. Ancak bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamamaları, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

