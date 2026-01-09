Bolu Dağı’nda Yoğun Sis ve Hafif Kar: Görüş 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda hafif kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor; D-100'de görüş yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:07
Bolu Dağı’nda Yoğun Sis ve Hafif Kar: Görüş 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı’nda ulaşım sis ve kar nedeniyle olumsuz etkileniyor

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağında gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini azaltan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

Görüş mesafesi azaldı, sürücüler dikkatli ilerliyor

Yağışın yanı sıra yoğun sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması ve yolun kayganlaşması nedeniyle güzergahta yavaş ve dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

