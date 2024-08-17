Bolu'daki Orman Yangınına Gönüllü Destek

Bolu'daki Orman Yangınına Gönüllülerden Destek

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın söndürme çalışmalarına, aralarında kadınların da bulunduğu gönüllüler büyük bir özveriyle katkıda bulunuyor. Bekirfakılar köyü yakınlarında başlayan yangının söndürülmesi için Bolu ve çevre illerden toplamda 12 helikopter, 138 arazöz ve 245 çeşitli araç ile iş makinesi destek sağlıyor.

Ekip Sayısı ve Çalışmalar

Yangın söndürme faaliyetlerine 1357 kişilik bir personel kadrosu katılırken, gönüllüler de bu mücadelede yer alıyor. Antalya’dan gelen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli ve İstanbul’dan gelen Toplumsal Afet Platformu (TAP) gönüllüleri, zorlu ve engebeli arazilerde çalışmalara aktif olarak dâhil oluyor.

Gönüllü Ekipten Açıklamalar

Antalya'nın Kumluca ilçesinden gelen OGM personeli Kenan Okyay, gönüllülerle birlikte 20 kişilik bir ekip oluşturduklarını belirtti. İstanbul’dan gelen TAP gönüllüsü Salih Gül ise, "Ormanlarımızı kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki zorluk, yangını söndürdüğümüzü söyleyip geri dönmemiz. Yangın devam edebiliyor ve bu süreç gerçekten uzun ve zorlu," diyerek durumu özetledi. Gül, ayrıca yorulan itfaiye ekiplerine destek olmaya çalıştıklarını da ekledi: "Onlara bir nefes aldırmak için, bir yemek molası vermek veya kısa bir dinlenme süresi sağlamak adına buradayız. Eğitimimizi almış olmamız sayesinde bu destekleri sunabiliyoruz."