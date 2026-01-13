Bolu'ya Kar Yağdı: Kent Beyaza Büründü

Gece başlayan yağış sabahla birlikte etkisini artırdı

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kenti beyaz örtüyle kapladı. Evlerinden işe ve okula çıkan vatandaşlar, karlı manzarayla karşılaştı.

Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, sürücüler yola çıkmadan önce araçlarını temizleyerek güne başladı. Kar yağışının etkisiyle birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü; termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gösterdi.

Sürücüler ve yayalar, oluşabilecek buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, kent merkezindeki park ve bahçelerde oluşan görüntüler dikkat çekti.

