Bolu'ya Kar Yağdı: Kent Beyaza Büründü

Bolu'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü; termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gösterdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:55
Bolu'ya Kar Yağdı: Kent Beyaza Büründü

Bolu'ya Kar Yağdı: Kent Beyaza Büründü

Gece başlayan yağış sabahla birlikte etkisini artırdı

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kenti beyaz örtüyle kapladı. Evlerinden işe ve okula çıkan vatandaşlar, karlı manzarayla karşılaştı.

Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, sürücüler yola çıkmadan önce araçlarını temizleyerek güne başladı. Kar yağışının etkisiyle birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü; termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gösterdi.

Sürücüler ve yayalar, oluşabilecek buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, kent merkezindeki park ve bahçelerde oluşan görüntüler dikkat çekti.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYIP ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ. HAVA...

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYIP ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ. HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINDA 4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜĞÜ KENTTE VATANDAŞLAR, ARAÇLARININ ÜZERİNDEKİ KARI TEMİZLEYEREK GÜNE BAŞLADI.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYIP ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ. HAVA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Elazığ'da 323 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Bilecik'te 2026 İçme Suyu Planlaması: Köylerin Geleceği Masaya Yatırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları