Boyabat’ta Gençlik Projeleri: Kaymakam Enver Yılmaz Başkanlığında

Boyabat’ta Gençlik Projeleri Değerlendirildi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Proje Ofisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlendi.

Projelerin Durumu ve Uygulama Süreçleri Masaya Yatırıldı

Toplantıda, Proje Ofisi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Devam eden projelerin mevcut durumu değerlendirilerek yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi ve uygulama süreçlerindeki gelişmeler incelendi.

Gündemde yer alan projeler arasında Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Merkezim Köyümde, Dijital Bağımlılık, ÜNİDES, Gençler Bakanlığında ve Nesilden Nesile Ahde Vefa projeleri bulunuyordu. Projelerin hedef kitlelere sağladığı katkılar, uygulama süreçleri ve karşılaşılan durumlar detaylı şekilde değerlendirildi.

Gençlerin Gelişimine Odaklanan Planlamalar

Toplantıda özellikle gençlerin kişisel, sosyal ve sportif gelişimine yönelik yürütülen çalışmaların verimliliği üzerinde duruldu. Projelerin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve planlamalar istişare edildi.

Kaymakamın Değerlendirmesi

Kaymakam Enver Yılmaz, gençlere yönelik gerçekleştirilen projelerin önemine dikkat çekerek, gençlerin her alanda desteklenmesinin toplumsal gelişime katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantı, karşılıklı değerlendirme ve önerilerin ardından sona erdi.

