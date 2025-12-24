Bozdoğan’da Ova Yolları Yenileniyor — Üreticilere Güvenli Ulaşım

Bozdoğan’da Ova Yolları Yenileniyor

Üreticilere daha güvenli ve konforlu ulaşım

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, üreticilerin tarlalarına daha güvenli ve konforlu ulaşabilmesi amacıyla ova yollarında yenileme ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; Kılavuzlar, Pınarlı, Ziyaretli, Kavaklı ve Yeniköy mahallelerini kapsayan ova yollarında zemin düzenlemesi yapılıyor ve dolgu malzemesiyle yollar sağlamlaştırılıyor.

Yapılan müdahalelerle ova yollarının dayanıklılığı artırılırken, tarımsal faaliyetler için güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor. Çalışmaların özellikle hasat dönemlerinde yaşanan ulaşım sorunlarının önüne geçmesi hedefleniyor.

Kılavuzlar Mahalle Muhtarı Kemal Özcan, yürütülen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'e teşekkür etti: "Üreticimizin yol sorunu çözülüyor. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ise üretimi merkeze alan hizmet anlayışıyla kırsal mahallelerde yol çalışmalarının plan ve program dahilinde süreceğini vurguladı.

