DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Bozgeyik'ten 25 Aralık Mesajı: Gaziantep'in 104. Kurtuluş Yılı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, direnişin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:46
Bozgeyik'ten 25 Aralık Mesajı: Gaziantep'in 104. Kurtuluş Yılı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik’ten 25 Aralık mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Direnişin ve millet iradesinin simgesi

Bozgeyik mesajında 25 Aralık 1921’in, inancın, azmin ve millet iradesinin tarihe altın harflerle kazındığı bir direniş destanı olduğunu vurguladı. Gaziantep halkının yokluklar ve imkânsızlıklar içinde sergilediği mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhuna ilham verdiğini belirtti.

"Gazi şehrimiz kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla topyekun bir direniş ortaya koyarak esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Gaziantep savunması, milletimizin bağımsızlık sevdasının ve hür yaşama kararlılığının en güçlü nişanelerinden biridir"

Geleceğe taşımak ortak sorumluluk

Şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu ifade eden Bozgeyik, şehre ve milletin refahına yönelik görevlerin altını çizdi.

"Bizlere düşen görev bu aziz mirası yaşatmak, geçmişten aldığımız güçle Gaziantep’imizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır. AK Parti olarak şehrimizin kalkınması, gençlerimizin umutla geleceğe hazırlanması ve milletimizin refahı için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

Mesajını sonlandırırken Bozgeyik, Gaziantep’in sarsılmaz iradesine vurgu yaparak tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

"25 Aralık, Gaziantep’in sarsılmaz iradesinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık ruhunun simgesidir. Bu şanlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum"

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ BÜNYAMİN BOZGEYİK, GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN...

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ BÜNYAMİN BOZGEYİK, GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkan Bebek Edirne'de Anıldı: Asimilasyonun 41. Yılında Anma Töreni
2
Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında
3
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
4
İnönü Belediyesi Dutluca'da Mezarlık Altyapısını Hazırladı, Çamaşırhane Tadilatı Başladı
5
Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım
6
İzleme Değerlendirme Merkezi 40 Bin TL'lik Mağduriyeti Önledi
7
Van Kedi Villası'nda 120 Yavru: Van Kedilerinin Orijinalliği Korunuyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı