Bozgeyik'ten 25 Aralık Mesajı: Gaziantep'in 104. Kurtuluş Yılı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik’ten 25 Aralık mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Direnişin ve millet iradesinin simgesi

Bozgeyik mesajında 25 Aralık 1921’in, inancın, azmin ve millet iradesinin tarihe altın harflerle kazındığı bir direniş destanı olduğunu vurguladı. Gaziantep halkının yokluklar ve imkânsızlıklar içinde sergilediği mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhuna ilham verdiğini belirtti.

"Gazi şehrimiz kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla topyekun bir direniş ortaya koyarak esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Gaziantep savunması, milletimizin bağımsızlık sevdasının ve hür yaşama kararlılığının en güçlü nişanelerinden biridir"

Geleceğe taşımak ortak sorumluluk

Şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu ifade eden Bozgeyik, şehre ve milletin refahına yönelik görevlerin altını çizdi.

"Bizlere düşen görev bu aziz mirası yaşatmak, geçmişten aldığımız güçle Gaziantep’imizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır. AK Parti olarak şehrimizin kalkınması, gençlerimizin umutla geleceğe hazırlanması ve milletimizin refahı için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

Mesajını sonlandırırken Bozgeyik, Gaziantep’in sarsılmaz iradesine vurgu yaparak tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

"25 Aralık, Gaziantep’in sarsılmaz iradesinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık ruhunun simgesidir. Bu şanlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum"

