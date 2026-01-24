Bozkır Barajı'nda su seviyesi hızla yükseliyor

Konya’nın Bozkır ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Bozkır Barajında su seviyesinde önemli bir artış gözlemlendi.

Yağışlar baraj doluluğunu belirgin şekilde artırdı

Bölgede etkili olan son yağmur ve kar yağışlarının ardından, bu yağışlara bağlı olarak barajın doluluk oranının hızla yükseldiği bildirildi. Bozkır Barajı’ndan paylaşılan anlık görüntüler, su hacminin arttığını ve doluluğun belirgin şekilde yükseldiğini gösteriyor.

Verilere göre barajdaki su seviyesinin sadece son bir hafta içerisinde yaklaşık 1 metre yükseldiği tespit edildi. Yetkililer, devam eden yağışların barajdaki doluluk oranını olumlu yönde etkilediğini ve bölgenin su ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BOZKIR BARAJI’NDA SU SEVİYESİNDE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ GÖZLEMLENDİ.