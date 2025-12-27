DOLAR
Bozkırdan Dünyaya: Yozgat Çekerek'ten Rusya ve Japonya'ya Alabalık İhracatı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde üretilen alabalıklar, Karadeniz’de büyütülüp Rusya ve Japonya dahil yurt dışı pazarına gönderiliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:52
Bozkırdan Dünyaya: Yozgat Çekerek'ten Rusya ve Japonya'ya Alabalık İhracatı

Bozkırdan Dünyaya: Yozgat Çekerek'ten Rusya ve Japonya'ya Alabalık İhracatı

Denizi olmayan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yetiştirilen alabalıklar, yurt dışı pazarına gönderiliyor. Çekerek Barajı'nda bozkırın ortasında üretilen balıklar, Karadeniz’de büyütülerek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Nakliyecinin anlatımı

Nakliyeci Ali Kurt, sevkiyat sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirterek canlı balık taşımacılığının hassasiyetine dikkat çekti. Kurt, "Yavru halde aldığımız balıkları ve kafeslerimize, sistemlerimize aktarıp mayıs ayında hasatını yapıyoruz. Birçok ülkeye bunun ihracatını yapıyoruz. Biz 45 gündür, 2 aydır yapıyoruz bu çalışmaları. Buradan aldığımız balık hızlı bir şekilde sağlıklı olması için işte oksijen tüplerimizle beraber 4-5 saat içinde yerine yetiştirmek zorundayız" dedi.

Üreticinin değerlendirmesi

2015 yılından bu yana Çekerek Barajı'nda üretim yaptıklarını ifade eden üretici Adnan Yılmaz, denizi olmayan bir şehirden balık ihracatı yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, "Ağırlığımız daha çok bizim gökkuşağı alabalık. Yetiştirdiğimiz balıklarımızı gördüğünüz gibi Karadeniz’de somon adayı olarak gönderiyoruz. Karadeniz’de somon olarak yetişen balıklarımız oradan Avrupa ülkelerine gidiyor. Şu anki gönderdiğimiz balıklar Rusya ve Japonya’ya gidecek Allah izni verirse" diye konuştu.

Üretim miktarı ve hedefler

Yılmaz, üretim süreci ve hedeflerinden de bahsederek şu bilgileri verdi: "Mart ayında başlıyor bizim buradaki serüvenimiz. Mart ayında yavru olarak getirdiğimiz balıkları 300 ve 600 gram arasında canlı olarak şu an sevkiyatlarını yapıyoruz. Bizim kotamız yılda 225 ton. Biz şu an 200 ton civarında sevkiyat gönderiyoruz. İnşallah hedefimiz daha büyük. Tabii bize bazı imkanların da devletimiz tarafından verilmesi lazım. Eğer bu imkanlar verilirse biz daha çok üretim yapıp istihdama ve üretime katkıda bulunmak istiyoruz"

Denizi olmayan Yozgat'ta bozkırın ortasında başlayan balık yetiştiriciliği serüveni, bugün yurt dışı pazarlarına uzanarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

