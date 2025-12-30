DOLAR
Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi’nde Hizmet Kalitesi Mercek Altında

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi’nde hizmet kalitesini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:30
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi merkez müdürlüğünde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. İl Müdürü Nejat İlhan ziyaret sırasında kurumda sunulan hizmetlerin işleyişi hakkında yerinde değerlendirmede bulundu.

İnceleme Kapsamı

Ziyaret kapsamında hizmetlerin işleyişi, personelin çalışma alanları ve çalışma şartları ile fiziki ortamlar detaylı şekilde incelendi. Çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı.

Değerlendirme Toplantısı

İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında, il genelindeki tüm kuruluş müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda sunulan hizmetlerin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

İl Müdürü Nejat İlhan’ın Açıklaması

Nejat İlhan ziyarete ilişkin olarak, "Çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli artırmayı hedefliyoruz. Onların güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm yöneticilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

