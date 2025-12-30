Bozüyük'te ilk çocuk derneği: Çevrimdışı Çocuk Derneği faaliyete başladı

Gençlerin öncülüğünde sosyal medya bağımlılığına karşı adım

Çevrimdışı Çocuk Derneği, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurularak faaliyete başladı. Türkiye genelinde kurulan 16'ncı çocuk derneği olma özelliğini taşıyan dernek, 15-18 yaş arasındaki gençlerin öncülüğünde çalışmalarını sürdürecek.

Kuruluş sürecini tamamlayan dernek üyeleri, hayata geçirmeyi planladıkları proje ve etkinlikleri aktarmak üzere Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, gençlerin hazırladığı programlar ve yerel destek talepleri konuşuldu.

Dernek temsilcileri, çocukları ve gençleri sosyal medya bağımlılığı ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen projeler geliştireceklerini bildirdi. Planlanan etkinliklerle bilinçlendirme ve alternatif sosyal aktiviteler sunulması amaçlanıyor.

Kaymakam Adem Öztürk: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi inisiyatifleriyle böyle bir dernek kurmaları son derece kıymetli. Sosyal medya bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklara karşı bilinç oluşturmayı hedefleyen bu çalışmaları önemsiyoruz. Çocuklarımızın hayata geçireceği projelerde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

