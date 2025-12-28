İnebolu'da Kar Engeli: Cenaze Aracı Mahsur Kaldı, Traktörle Kurtarıldı

İnebolu'da cenaze aracı kara takıldı, vatandaşlar ve belediye seferber oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Göçkün köyünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini taşıyan İnebolu Belediyesi'ne ait cenaze aracı, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Traktörle kurtarma operasyonu

Olayın ardından bölgeye intikal eden belediye ekipleri ile köy sakinleri, aracı kurtarmak için seferber oldu. Yapılan ortak çalışma sonucu traktör yardımıyla cenaze aracı mahsur kaldığı alandan çıkartıldı ve cenaze köye ulaştırıldı.

Cenaze töreni ve defin

Aracın köye ulaşmasının ardından cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Salim Kafa adlı vatandaşın cenazesi toprağa verildi.

