İnebolu'da Kar Engeli: Cenaze Aracı Mahsur Kaldı, Traktörle Kurtarıldı

İnebolu Göçkün köyünde cenaze aracı kar nedeniyle mahsur kaldı; belediye ekipleri ve köylüler traktörle aracı kurtarıp Salim Kafa'nın cenazesini köye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:43
İnebolu'da Kar Engeli: Cenaze Aracı Mahsur Kaldı, Traktörle Kurtarıldı

İnebolu'da cenaze aracı kara takıldı, vatandaşlar ve belediye seferber oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Göçkün köyünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini taşıyan İnebolu Belediyesi'ne ait cenaze aracı, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Traktörle kurtarma operasyonu

Olayın ardından bölgeye intikal eden belediye ekipleri ile köy sakinleri, aracı kurtarmak için seferber oldu. Yapılan ortak çalışma sonucu traktör yardımıyla cenaze aracı mahsur kaldığı alandan çıkartıldı ve cenaze köye ulaştırıldı.

Cenaze töreni ve defin

Aracın köye ulaşmasının ardından cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Salim Kafa adlı vatandaşın cenazesi toprağa verildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

