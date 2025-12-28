DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.544,25 -0,09%

Mardin Mazıdağı'nda Mevsimin İlk Karı Beyaza Bürüdü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu; ilçe merkezi ve kırsal alanlar beyaza büründü, sürücüler ve yetkililer uyarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 01:11
Mardin Mazıdağı'nda Mevsimin İlk Karı Beyaza Bürüdü

Mardin Mazıdağı'nda Mevsimin İlk Karı Beyaza Bürüdü

İlçe merkezi ve kırsal alanlarda etkili yağış hayatı etkiledi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mevsimin ilk karı başladı. İlçe merkezi ile kırsal alanlarda etkisini gösteren kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

Türkiye’nin birçok kentini etkisi altına alan kar yağışı, Mardin’de de gözlendi. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklarda beyaz örtü oluştu.

Karı takip eden sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, yetkililer yola çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle kırsal kesimlerde ve yüksek kesimlerde tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI BAŞLADI.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI BAŞLADI.

MARDİN'DE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Yoğun Kar: 250 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2
Yüksekova'da Kara Saplanan Ambulansı Karla Mücadele Ekipleri Kurtardı
3
Ardahan'da Şehir Merkezine İnen Kurt Cep Telefonuyla Görüntülendi
4
Tendürek Geçidi'nde Kızılay'tan Mahsur Kalan Sürücülere Yardım
5
İnebolu'da Kar Engeli: Cenaze Aracı Mahsur Kaldı, Traktörle Kurtarıldı
6
Mardin Mazıdağı'nda Mevsimin İlk Karı Beyaza Bürüdü
7
Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti