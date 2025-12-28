Mardin Mazıdağı'nda Mevsimin İlk Karı Beyaza Bürüdü

İlçe merkezi ve kırsal alanlarda etkili yağış hayatı etkiledi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mevsimin ilk karı başladı. İlçe merkezi ile kırsal alanlarda etkisini gösteren kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

Türkiye’nin birçok kentini etkisi altına alan kar yağışı, Mardin’de de gözlendi. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklarda beyaz örtü oluştu.

Karı takip eden sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, yetkililer yola çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle kırsal kesimlerde ve yüksek kesimlerde tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

