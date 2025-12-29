DOLAR
Muş'ta İl Özel İdaresi 333 Köy Yolunu Bir Günde Ulaşıma Açtı

Muş’ta yoğun kar sonrası İl Özel İdaresi ekipleri 113 personel ve 68 iş makinesiyle bir günde 333 köy yolunu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:09
Yoğun kar yağışı sonrası 113 personel ve 68 iş makinesiyle seferberlik

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından sahaya inen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede 333 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Operasyonda 113 personel ve 68 iş makinesi görev yaptı.

İl genelinde yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında 368 köy ve 217 mezra için 11 ekip sahada görev yapıyor. Ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gece gündüz mesai yapıyor.

Özellikle Şenyayla-Üçevler grup köy yolunda bulunan 10 köy ve 24 mezrada, yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen ekipler zorlu şartlarda yol açma çalışmalarını tamamladı.

Üçevler köyünde yaşayan Bedri Özdemir, çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Dün yağan karla birlikte yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Bugün Muş İl Özel İdaresi ekipleri yolumuzu açtı. Allah devletimize zeval vermesin. Daha önceki yıllarda kar 3-4 metre yağarken, son yıllarda 1 metre ancak yağıyor"

Üçevler köyünde yaşayan Bayram Subaşı da, "Ben Muş merkez Üçevler köyünde ikamet ediyorum. Kar yağışı nedeniyle köy yolumuz dünden beri kapalıydı. Özel İdare ekipleri gelip yolumuzu açtı. Allah razı olsun. Yollar açık olduğu için artık Muş merkeze rahatlıkla gidip gelebiliriz. Ekiplerin Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimlerde de yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve halkın ulaşım güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

