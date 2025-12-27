DOLAR
BŞEÜ'de Kariyer Semineri: KPSS, AGS ve ALES Rehberi

BŞEÜ'de düzenlenen kariyer seminerinde Öğr. Gör. Dr. İsmet Emir Kudubeş, KPSS, AGS, ALES ve PİSA 2022-2023 verileriyle kariyer tercihlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:10
BŞEÜ'de Kariyer Semineri: KPSS, AGS ve ALES Rehberi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kariyer Semineri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Seminer Günleri etkinliklerinin on birincisi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, merkezi bir role sahip konuşmacı olarak yer alan Öğr. Gör. Dr. İsmet Emir Kudubeş yoğun bir katılım eşliğinde sunum yaptı. Akademisyenler ve öğrenciler semineri ilgiyle takip etti.

Kariyer Tercihleri ve Sınav Rehberi

Seminerde kamuda ve özel sektörde kariyer tercihleri kapsamlı şekilde ele alındı. Öğr. Gör. Dr. Kudubeş, KPSS, AGS ve ALES sınavlarının kariyer planlamasındaki rolünü anlattı, PİSA 2022-2023 verilerine işaret ederek öğrencilerin kamu ve özel sektörde değerlendirebileceği farklı çalışma alanlarına dair bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Program, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tuncel tarafından konuşmacı Öğr. Gör. Dr. İsmet Emir Kudubeş’e teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

