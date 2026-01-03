DOLAR
BŞEÜ Gençlik ve İnovasyon Kulübü’nden Huzurevi Ziyareti

BŞEÜ Gençlik ve İnovasyon Kulübü, Başkan Emir Arslan Karlıdağ liderliğinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılarla buluştu ve yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:31
Yeni yıla insani dokunuş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Gençlik ve İnovasyon Kulübü, yeni yılın ilk günlerinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Gençlik ve İnovasyon Kulübü Başkanı Emir Arslan Karlıdağ öncülüğünde kulüp yönetimi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

"Yeni yılın ilk günlerinde büyüklerimizi ziyaret etmenin, onların yanında olmanın daha anlamlı olacağını düşündük. Bu ziyaret bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktu."

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle sohbet eden kulüp yönetimi, samimi anlar yaşadı. Kulübün bu davranışı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden üniversite gençliğine örnek oldu.

