BŞEÜ'lü İrem Büyükböcek BASE 2025'te büyük başarı

BŞEÜ Seramik ve Cam mezunu İrem Büyükböcek, BASE 2025'te 'Sürekli Yarın' serisiyle seçildi; bin 440 aday arasından 151 sanatçı arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:41
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezunu genç sanatçı İrem Büyükböcek, ulusal çapta düzenlenen önemli bir etkinlikte dikkat çekti. Bu yıl "Sınırlar ve olasılıklar" temasıyla gerçekleştirilen BASE 2025 sergisinin 9'uncu edisyonunda yer alma başarısı gösterdi.

Sergi ve seçim süreci

Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Enstitülerinin lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarından mezun olan bin 440 aday arasından seçilen 151 sanatçının eserinin yer aldığı BASE 2025 sergisi, 26-30 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Şişli'de düzenlendi. Sergi, akademi ve sanat dünyasından önemli isimler ile koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Mezuniyet projesi ve eserleri

Mezuniyet projesi kapsamında ürettiği eserlerle sergide yer alan İrem Büyükböcek, bireydeki erteleme eğilimini ele alan "Sürekli Yarın" adlı serisiyle ziyaretçilerin ve jüri üyelerinin dikkatini çekti. Eserler, akademik bilgi ile güncel toplumsal meseleleri buluşturan anlatımıyla öne çıktı.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, konuyla ilgili olarak, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda yer alması bizleri gururlandırıyor. İrem Büyükböcek’in BASE 2025 gibi önemli bir organizasyonda üniversitemizi temsil etmesi, eğitim kalitemizin ve sanata verdiğimiz önemin bir göstergesidir" dedi.

İrem Büyükböcek'in başarısı, üniversitenin sanat eğitimindeki niteliğini ve genç sanatçıların ulusal sahnedeki görünürlüğünü artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

