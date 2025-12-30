DOLAR
BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümü İzmir'de Ödüllerle Döndü

BŞEÜ Seramik ve Cam öğrencileri İzmir'deki Yıldız & Halim Şima’ya Saygı Seramik Sergisi'nde 3 özel ödül ve 6 sergileme hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:38
Yıldız & Halim Şima’ya Saygı Yarışmalı Seramik Sergisi'nde önemli başarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri, İzmir’de düzenlenen Yıldız & Halim Şima’ya Saygı Yarışmalı Seramik Sergisinde kayda değer bir başarı elde etti.

3 öğrenci özel ödül aldı, ayrıca 6 öğrenci eseri sergilemeye değer bulundu. Bu başarı bölümün eğitim kalitesini ve genç sanatçıların özgün üretimini ortaya koydu.

Begüm Semahat Atalay, "Kendi İçinde" adlı eseriyle Gülen Kora Özel Ödülü'nü kazanırken; Melis Nisa Ayhan eseriyle Cihat Kora Özel Ödülü'ne layık görüldü. Mezun öğrencilerden İrem Büyükböcek ise "Askıda Zaman" adlı eseriyle Elbirlik Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Ayrıca, Seramik ve Cam Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencileri Belgin Albayrak, Esra Yıldırım ve Muhammet Fatih Çoban, Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinden Meltem Yalçın Giresunlu ile mezun öğrencilerden Gülçin Tok ve yüksek lisans mezunumuz Nurgin Çetin'in eserleri de sergilemeye değer görüldü.

Bu sonuçlar, BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümü'nün hem lisans hem de yüksek lisans düzeyindeki başarılarını göstermekte ve öğrencilerin ulusal sergi platformlarında öne çıktığını doğrulamaktadır.

