BŞEÜ Tıp Fakültesi'nde Akademik Kurul Toplantısı: Akreditasyon ve Başarı Belgeleri

BŞEÜ Tıp Fakültesi'nde Akademik Kurul Toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural de katıldı.

Fakültenin Akademik Yapısı ve Akreditasyon

Toplantıda konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, fakültenin akademik yapısını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Akreditasyon sürecinin önemi vurgulanarak, fakültenin akredite olabilmesi için planlanan çalışmalar ve izlenecek yol haritası hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başarı Belgeleri Takdimi

Akademik Veri Yönetim Sistemi'nde yer alan atıf ve makale sayılarına göre fakülte bünyesinde bölüm bazında ilk üçe giren öğretim üyelerine başarı belgeleri takdim edildi. Belgeler, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya tarafından verildi.

Rektörün Değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı toplantıda, "Üniversitemizde kaliteyi esas alan anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tıp Fakültemizin akademik gelişimi ve akreditasyon süreci, üniversitemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantının Kapanışı

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve yeni döneme ilişkin planlamaların ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.

BŞEÜ TIP FAKÜLTESİNDE AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI