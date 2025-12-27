DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

BŞEÜ ve Riga Stradins Üniversitesi Arasında Tıp Bilimleri İş Birliği

BŞEÜ, Riga Stradins Üniversitesi ile Tıp Bilimleri alanında iş birliği protokolü imzaladı; ortak araştırma, akademisyen ve öğrenci değişimi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:08
BŞEÜ ve Riga Stradins Üniversitesi Arasında Tıp Bilimleri İş Birliği

BŞEÜ ve Riga Stradins Üniversitesi Arasında Tıp Bilimleri İş Birliği

Uluslararasılaşma hedefiyle atılan adım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararasılaşma stratejileri kapsamında Riga Stradins Üniversitesi ile Tıp Bilimleri alanında bir iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma, üniversitenin küresel akademik ağını genişletme vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi.

Protokol, Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Funda Çatan İnan koordinasyonunda yürütüldü. İş birliği ile iki üniversite arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında akademik etkileşimin artırılması amaçlanıyor.

Öngörülen iş birliği alanları

İmzalanan protokol kapsamında; ortak araştırma projeleri yürütülmesi, akademisyen değişim programlarının hayata geçirilmesi, öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi ve bilimsel etkinliklerde ortak çalışmalar yapılması planlanıyor.

Anlaşmanın, uluslararası düzeyde bilgi paylaşımını güçlendirerek tıp alanında yürütülen akademik çalışmaların niteliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Rektörün değerlendirmesi

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurguladı. Kaplancıklı, Avrupa'daki saygın üniversitelerle kurulan bu tür iş birliklerinin hem akademisyenler hem de öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

BŞEÜ'DEN ULUSLARARASI TIP İŞ BİRLİĞİ BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

BŞEÜ'DEN ULUSLARARASI TIP İŞ BİRLİĞİ BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik Osmaneli’de İçme Suyu Tesislerinin Elektrik Altyapısı Güçlendirildi
2
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor
3
Vali Musa Işın Altıntaş Zafer OSB'de İncelemelerde Bulundu: Yatırım ve Altyapı Öne Çıktı
4
Bilecik Liselerarası Futbolun Şampiyonu: Bilecik MTAL
5
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe
6
Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı
7
Kahramanmaraş'ta Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklıklar 6-10°C Düşecek

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye