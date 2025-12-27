BŞEÜ ve Riga Stradins Üniversitesi Arasında Tıp Bilimleri İş Birliği

Uluslararasılaşma hedefiyle atılan adım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararasılaşma stratejileri kapsamında Riga Stradins Üniversitesi ile Tıp Bilimleri alanında bir iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma, üniversitenin küresel akademik ağını genişletme vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi.

Protokol, Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Funda Çatan İnan koordinasyonunda yürütüldü. İş birliği ile iki üniversite arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında akademik etkileşimin artırılması amaçlanıyor.

Öngörülen iş birliği alanları

İmzalanan protokol kapsamında; ortak araştırma projeleri yürütülmesi, akademisyen değişim programlarının hayata geçirilmesi, öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi ve bilimsel etkinliklerde ortak çalışmalar yapılması planlanıyor.

Anlaşmanın, uluslararası düzeyde bilgi paylaşımını güçlendirerek tıp alanında yürütülen akademik çalışmaların niteliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Rektörün değerlendirmesi

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurguladı. Kaplancıklı, Avrupa'daki saygın üniversitelerle kurulan bu tür iş birliklerinin hem akademisyenler hem de öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

BŞEÜ'DEN ULUSLARARASI TIP İŞ BİRLİĞİ BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI