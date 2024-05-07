Bu cihazları sakın uzatma kablosuna takmayın! Felakete zemin hazırlıyor

Pek çok durumda hayat kurtaran uzatma kabloları elektrik akımını farklı şekilde ilerlemesinden kaynaklı bazı cihazlarda problemi de beraberinde getiriyor. Özellikle teknolojik aletlerin fişlerinde uzatma kablolarından uzak tutmanız bir hayli önemli. Ev, okul ve iş yeri gibi pek çok yaşam alanında sıklıkla kullandığımız teknolojik ürünlerin uzatma prizlerine takılmasından kaynaklı fiş ya da batarya gibi bir problemi de beraberinde getiriyor. İşte kesinlikle uzatma kablosuna takılmaması gereken cihazların detayları…





Buzdolabı çamaşır makinesi dondurucu: bunları uzatma kablosundan uzak tutun

Özellikle yetkililer; beyaz eşyaları içerisinde yer alan çamaşır makinesi, buzdolabı, dondurucu, mikrodalga, kahve makineleri, fırın, ütü gibi ürünlerin uzatma kablosu ile kullanılmaması gerekliliğinin altını çiziyor. Prizle doğrudan bağlantıya ihtiyacı olan bu elektrikli ev eşyaları yüksek enerji tüketimi gerektirdiği için binanın elektrik tesisatını doğrudan bağlanmış olan prizlere takılması bir hayli önemli. Uzatma kablolarından uzak tutulması gereken ürünlerin ısrarla uzatma kablolu prizlere takmak büyük riski de beraberinde getiriyor.