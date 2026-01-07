Büğdüz Mahalle Camii’nin Geleneksel Motifli Minber Örtüsü Yenilendi

Eskişehir Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Alpu’daki Büğdüz Mahalle Camii’nin geleneksel motifli minber örtüsü Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yenilendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:01
Eskişehir Müftülüğü ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 'Cami Minber Örtüsü İş Birliği Protokolü' kapsamındaki çalışma ile Alpu ilçesinde yer alan Büğdüz Mahalle Camiinin minber örtüsü yenilendi. Yapılan yenileme, caminin iç tezyinatıyla uyumlu ve geleneksel motiflerle işlenmiş bir tasarımla hayata geçirildi.

Tören ve katılımcılar

Törene, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ceylan Yavuz ve Eskişehir İl Müftülüğü Şube Müdürü Şerafettin Karagöz ile birlikte, ziyaret gerçekleştirdikleri İlçe Müftüsü Reşit Ceylan katıldı. Yenileme töreni sırasında Büğdüz mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel işçilik ve amaç

Minber örtüsü, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından özenle hazırlandı ve caminin estetik bütünlüğünü güçlendirecek şekilde geleneksel motiflerle işlendi. Yetkililer, bu çalışma ile kültürel mirasın yaşatılmasının ve estetik ile sanat değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını vurguladı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

