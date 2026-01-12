Buldan'da Asırlık Kavak Ağacı Şiddetli Fırtınada Devrildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde hafta sonu etkili fırtına, Çaybaşı Mahallesi'ndeki asırlık kavak ağacını devirdi; 1 metre çapındaki gövde yolu kapattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:18
DENİZLİ (İHA)

Denizli'nin Buldan ilçesinde hafta sonu boyunca etkili olan yağışlı ve şiddetli fırtına, ilçe yaşamını olumsuz etkiledi.

Çaybaşı Mahallesi Dr. Behçet Uz Caddesi 2. Çıkmaz'ta bulunan asırlık kavak ağacı, rüzgârın şiddetine daha fazla dayanamayarak devrildi.

Devrilen ağacın 1 metre çaplı dev gövdesi, caddeyi ulaşıma kapattı. Bölgeye yapılan müdahalede, yolu kapatan gövde parçalanarak kaldırıldı.

Bölgeye ulaşım yapılan yolu kapatan asırlık çınar ağacının gövdesi, parçalanarak bölgeden kaldırıldı.

