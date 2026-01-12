Buldan'da Asırlık Kavak Ağacı Şiddetli Fırtınada Devrildi
DENİZLİ (İHA)
Denizli'nin Buldan ilçesinde hafta sonu boyunca etkili olan yağışlı ve şiddetli fırtına, ilçe yaşamını olumsuz etkiledi.
Çaybaşı Mahallesi Dr. Behçet Uz Caddesi 2. Çıkmaz'ta bulunan asırlık kavak ağacı, rüzgârın şiddetine daha fazla dayanamayarak devrildi.
Devrilen ağacın 1 metre çaplı dev gövdesi, caddeyi ulaşıma kapattı. Bölgeye yapılan müdahalede, yolu kapatan gövde parçalanarak kaldırıldı.
