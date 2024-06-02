Bunu yapanlar anında hapse girecek! SGK tek tek yakalıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte emekliler için start düğmesine bastı! Sahte sigortalılığın önüne geçmek isteyen SGK, bu kapsamda yeni bir adım daha atarak kontrollerini sıklaştırdı. Kontrollerin artmasıyla birlikte sahte sigorta düzenleyen iş yeri ve kişilere yaptırım kararı alındı. Üstelik tüm aksiyonlar hızla alındığından, SGK, sahte sigorta yapanların hapse girebileceğini de açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte emekliliklerle mücadele etmek için yeni adımlar atıyor. "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" ile birlikte, sahte sigorta ve iş yerleri hızla tespit edilerek, bu kişilere para ve hapis cezaları uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde sahte sigortanın önüne geçmek için söz konusu platformun kurulduğunu duyurdu. Bakan Işıkhan, bu girişimle vatandaşların sosyal güvenlik haklarını suistimal eden ve haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilerin hızla tespit edilip gerekli cezaların verileceğini belirtti.

Sahte sigortalı ve sahte iş yerlerine ağır yaptırımlar uygulanacak!

Söz konusu uygulama sayesinde, eş-dost hatırına sigorta yaptıranlar ve sahte iş yeri kuranlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Sahte sigorta yoluyla emekli olanların aylıkları iptal edilecek ve SGK, ödenen maaşları faiziyle geri alacak. Ayrıca, bu kişilere hapis cezası da verilebilecek.





SGK uzmanlarının da yaptığı açıklamalar kapsamında sahte sigortalılık yöntemiyle haksız kazanç elde edenler için kurulan platformda, incelemeler de başladı. Başlayan incelemelerde haksız sigortalılık elde ettiği belirlenen kişilere 2-5 yıl arası hapis cezası verilebileceği de vurgulandı.

Süreç Nasıl İlerleyecek?