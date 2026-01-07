Burhan Taşdemir, Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında Güven Tazeledi

Burhan Taşdemir, Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda yeniden başkan seçildi; Onur Arslan adaylıktan çekilerek destek verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:43
Yoğun katılımlı genel kurulda Taşdemir yeniden seçildi

Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu ve başkanlık seçimi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mevcut başkan Burhan Taşdemir, üyelerden aldığı güvenoyuyla yeniden başkan seçildi.

Seçim Akyaka Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Daha önce adaylığını açıklayan Onur Arslan, sonrasında adaylıktan çekilerek Burhan Taşdemir'i destekleme kararı aldı.

Seçime geçilmeden önce faaliyet ve bilanço raporları okundu. Yapılan oylamada Burhan Taşdemir, esnaf ve sanatkarların büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeni dönemde de oda yönetimini sürdürecek.

Burhan Taşdemir seçimin ardından, "Üyelerimizin desteğiyle görevimize devam etme fırsatı bulduk. Yeni dönemde esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürmek için gayret göstereceğiz" dedi.

Genel kurula oda üyeleri ve birçok esnaf katılım gösterdi; seçim sonrasında dayanışma ve birlik mesajları verildi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

