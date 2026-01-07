Burhan Taşdemir, Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında Güven Tazeledi

Yoğun katılımlı genel kurulda Taşdemir yeniden seçildi

Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu ve başkanlık seçimi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mevcut başkan Burhan Taşdemir, üyelerden aldığı güvenoyuyla yeniden başkan seçildi.

Seçim Akyaka Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Daha önce adaylığını açıklayan Onur Arslan, sonrasında adaylıktan çekilerek Burhan Taşdemir'i destekleme kararı aldı.

Seçime geçilmeden önce faaliyet ve bilanço raporları okundu. Yapılan oylamada Burhan Taşdemir, esnaf ve sanatkarların büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeni dönemde de oda yönetimini sürdürecek.

Burhan Taşdemir seçimin ardından, "Üyelerimizin desteğiyle görevimize devam etme fırsatı bulduk. Yeni dönemde esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürmek için gayret göstereceğiz" dedi.

Genel kurula oda üyeleri ve birçok esnaf katılım gösterdi; seçim sonrasında dayanışma ve birlik mesajları verildi.

