Burhaniye'de Güvercinlere İmece: Cumhuriyet Meydanı'nda 500'ü Aşan Aile

Burhaniye'de 11 yıldır Cumhuriyet Meydanı'nda beslenen güvercinlerin sayısı 500'ü geçti; vatandaşlar imeceyle yem ve yuva desteği veriyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:53
Burhaniye'de Güvercinlere İmece: Cumhuriyet Meydanı'nda 500'ü Aşan Aile

Burhaniye'de Güvercinlere İmece: Cumhuriyet Meydanı'nda 500'ü Aşan Aile

11 yıldır meydanın simgesi haline gelen güvercinler, vatandaş desteğiyle besleniyor

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 11 yıl önce 59 yaşındaki İrfan Aşık tarafından beslenmeye başlanan güvercinler, bugün Cumhuriyet Meydanı'nın vazgeçilmezi oldu.

İrfan Aşık, meydandaki güvercinler için bir iş yerinin çatısında yuvalar hazırladı. Yaklaşık 11 yıl önce 40 güvercin ile başlayan aile, bugün sayıları 500'ü geçti.

Çocuklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar, güvercinlere yem vererek hem hayvan sevgisi aşılıyor hem de doğayla bağ kurmalarına katkı sağlıyor.

İbrahim Tekbaş ise eşinin ve çocuğunun da kendisine eşlik ettiğini belirterek, " Hanım ve çocukla beraber dışarıya çıktık. Baktık güvercinler aç. Allah’ın dilsiz kulları bunlar. Hem oğluma da hayan sevgisini aşılamak hem doğayı tanıtmak amacıyla geldik. Hayvanları biraz besledik. Bu kış aylarında insanların kapısının önüne biraz yem bırakmalarını isterim ve cani gönülden tavsiye ederim"

Vatandaşların imece usulüyle sağladığı yem ve barınma desteği, Cumhuriyet Meydanı'nın canlı görünümünü koruyor ve bölge halkının hayvan sevgisini pekiştiriyor.

GÜVERCİNLERE YEM ATTILAR

GÜVERCİNLERE YEM ATTILAR

GÜVERCİNLERE YEM ATTILAR

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (12 Ocak 2026)
2
Tunceli'de 125 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
3
Kastamonu’da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili
4
Muğla Menteşe'de Yoğun Sis: Ulaşımda Aksamalar
5
Yeşilay'dan Beytüşşebap'ta Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
6
Burhaniye'de Güvercinlere İmece: Cumhuriyet Meydanı'nda 500'ü Aşan Aile
7
Bilecik’te E-Atıklar Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları