Burhaniye'de Güvercinlere İmece: Cumhuriyet Meydanı'nda 500'ü Aşan Aile

11 yıldır meydanın simgesi haline gelen güvercinler, vatandaş desteğiyle besleniyor

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 11 yıl önce 59 yaşındaki İrfan Aşık tarafından beslenmeye başlanan güvercinler, bugün Cumhuriyet Meydanı'nın vazgeçilmezi oldu.

İrfan Aşık, meydandaki güvercinler için bir iş yerinin çatısında yuvalar hazırladı. Yaklaşık 11 yıl önce 40 güvercin ile başlayan aile, bugün sayıları 500'ü geçti.

Çocuklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar, güvercinlere yem vererek hem hayvan sevgisi aşılıyor hem de doğayla bağ kurmalarına katkı sağlıyor.

İbrahim Tekbaş ise eşinin ve çocuğunun da kendisine eşlik ettiğini belirterek, " Hanım ve çocukla beraber dışarıya çıktık. Baktık güvercinler aç. Allah’ın dilsiz kulları bunlar. Hem oğluma da hayan sevgisini aşılamak hem doğayı tanıtmak amacıyla geldik. Hayvanları biraz besledik. Bu kış aylarında insanların kapısının önüne biraz yem bırakmalarını isterim ve cani gönülden tavsiye ederim"

Vatandaşların imece usulüyle sağladığı yem ve barınma desteği, Cumhuriyet Meydanı'nın canlı görünümünü koruyor ve bölge halkının hayvan sevgisini pekiştiriyor.

GÜVERCİNLERE YEM ATTILAR