Burhaniye'de Kadınlara Özel Kahvehane Açıldı

Balıkesir'de Kadınlar İçin Özgür Bir Alan

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, turistik Öğretmenler Mahallesi'nde iki kız kardeş, yalnızca kadınlara hizmet veren bir kahvehane oluşturdu. 3 ay önce açılan bu işletme, kadınların rahatça sosyalleşebileceği bir ortam sunuyor.

İşletmecilerden Nazlı Şimşek Açıklamalarda Bulundu

Kahvehanenin işletmecisi Nazlı Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, "Bazı akşamlar kadınlar matinesi düzenliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde güzel arkadaşlıklar edindik. Kışın da bu hizmete devam etmeyi planlıyoruz," dedi.

İki kardeş, İstanbul'dan 1,5 yıl önce Balıkesir'e yerleşerek, kadınlar için kendilerini daha rahat hissedebilecekleri bir mekan yaratma amacıyla bu kahveyi açtıklarını belirtti. Şimşek, erkeklerin bazı alanlarda daha özgür olduğunu ifade ederek, kadınlara da daha fazla özgürlük tanınmasını istediklerini vurguladı.

Kadınların Bir Araya Geldiği Ortam

Müşterilerden Jale Saygan, bu mekanın sadece bir kahvehane değil, kadınların buluşup sosyal etkinlikler gerçekleştirdiği bir alan olduğunu belirtti. Gaye Öztekin ise, "Burası oyun oynayabileceğimiz ve sosyalleşebileceğimiz bir yer," dedi.

Arzu Kılıç, kahvehanenin adını ilçedeki kanatlı at Pegasus Heykeli’nden esinlenerek "Pegasüslü Kadınlar Kahvesi" olarak belirlediklerini açıkladı. Ayrıca, bu ayın sonunda bir kadınlar festivali düzenlemeyi planladıklarını da ifade etti.

Mutluluğun Adresi: Pegasüslü Kadınlar Kahvesi

Serap Yaşar, kadınlar için açılan bu kahvehaneden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası evimiz gibi, özgürce vakit geçirip eğleniyoruz," ifadesini kullandı. İstanbul'dan gelen tatile Meltem Kaya ise, bu özel ortamda mutfakta aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Böylece Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, kadınlar için yeni bir sosyalleşme alanı sunarak, toplumsal dayanışmayı ve paylaşımı artırmayı hedefliyor.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç (fotoğrafta), deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.