Germencik'te Kahvehaneye Çarpan Baykuş Rehabilitasyona Alındı

Germencik'te kahvehanenin camına çarpan baykuş rehabilitasyona alındı

Olayın detayları

Aydın’ın Germencik ilçesi Meşeli Mahallesinde bir kahvehanenin camına çarpan baykuş, çarpmanın etkisiyle sersemleyerek yere düştü. Olay yerinden gelen sese müdahale eden mahalle muhtarı Bülent Yavuz, baykuşu odunların arasında hareketsiz halde buldu ve kurtardı.

Bülent Yavuz durumu hemen Belediye Başkanı Burak Zencirciye bildirerek yardım talep etti. Başkan Zencirci’nin talimatıyla bölgeye giden belediye ekipleri baykuşu teslim alarak gerekli işlemler için yetkililere yönlendirdi.

Müdahale ve sonrası

İlk incelemelere göre yaralanma belirtisi görülmeyen baykuş, daha kapsamlı kontrollerin yapılması üzere Germencik Belediyesi Hayvan Bakım ve Reahabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Yetkililer, baykuşun gerekli kontrolleri tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacağını bildirdi.

Olayın ardından Meşeli Mahalle Muhtarı Bülent Yavuz, duyarlılığı ve hızlı müdahalesi nedeniyle Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'ye teşekkür etti.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BİR KAHVEHANENİN CAMINA ÇARPARAK SERSEMLEYEN BAYKUŞ, MAHALLE MUHTARININ DİKKATİ VE BELEDİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KURTARILARAK REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.