Kuşadası'nda Kuvvetli Yağış Alarmı: Sel Riskine Karşı Seferberlik

Meteoroloji uyarısı sonrası Kuşadası'nda sel ve taşkın riskine karşı acil durum seferberliği; kurumlar teyakkuzda, tahliye ekipleri ve AKUT hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge genelinde yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından, Kuşadası'nda sel ve su taşkınlarına karşı hazırlık çalışmaları en üst seviyeye çıkarıldı.

Acil Durum Toplantısı

Kaymakam İbrahim Keklik başkanlığında Kaymakamlık makamında düzenlenen kritik zirvede ilçenin afetlere karşı direnç kapasitesi ve kurumların saha planlamaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıya emniyet, jandarma, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi ve AKUT ekipleri katıldı.

Alınan Tedbirler

Toplantı kararları doğrultusunda ASKİ ve ilgili belediye ekipleri, ilçedeki ana arterler ile riskli mahallelerdeki drenaj hattı temizliklerini hızlandırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş makineleri, muhtemel taşkın noktalarına yakın bölgelere konuşlandırıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü su tahliye pompaları ve vidanjör ekiplerini teyakkuz haline getirirken, AKUT ekipleri teknik ekipman ve profesyonel gönüllü gücüyle her türlü arama-kurtarma senaryosuna karşı operasyonel hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşlara Uyarılar

Kaymakam İbrahim Keklik, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplumun tam bir koordinasyon içinde olduğunu belirterek halkın güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Vatandaşlara riskli alanlardan uzak durmaları, dere yatakları çevresine araç park etmemeleri ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden iletişime geçmeleri önemle hatırlatıldı.

