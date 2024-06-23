Büro personeli, danışma memuru ve o kadrolara personel alımı! KPSS'siz dev personel alımı başlatıldı

KPSS şartı olmadan Büro Personeli alımları başladı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜRO PERSONELİ ALIMLARI

İŞKUR tarafından yapılan son duyurulara göre 149 Danışma Memuru, 3 Dış Ticaret Büro Memuru, 795 Genel Büro Memuru, 27 İdari İşler Büro Memuru alımı yapılacak. Danışma ve Büro Memuru kadrolarına başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Bazı kurumlar adaylardan tecrübe şartını taşımalarını ve MS Office programlarına hakim olmalarını talep ediyor. Aynı zamanda adayların iletişim becerilerinin güçlü olması, ekip çalışmasına yatkın olması, analitik düşünme yeteneğine sahip olması,





sağlık şartlarını taşıması ve erkeklerin askerlikle ilişiği olmaması gerekiyor. Alım yapan bazı kurumlar adaylardan İngilizce ya da farklı yabancı dil yeterliliğinin de olmasını istiyor. Banka, belediye, kamu kurumları, özel şirketler, sağlık kuruluşları, lojistik ve dağıtım şirketleri Büro Memuru alımları yapıyor. Turizm şirketleri, güvenlik hizmetleri şirketleri, ayakkabı şirketleri, danışmanlık ofisleri ve sağlık vakıfları ise Danışma Memuru alımı yapıyor. Kadro alımları için başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Danışma Memurları 17 bin TL ile 28 bin TL aralığında; Büro Memurları ise 17 bin 500 TL'den başlayarak deneyimlerine göre 26 bin 700 TL'ye kadar maaş alabiliyorlar.