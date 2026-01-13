Bursa Beyaza Büründü: Kar Ulaşımı Aksattı, Eksi 2 Derece

Bursa'da sabah etkili kar yağışı kenti beyaza bürüdü; ulaşımda aksamalar yaşandı, belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:26
Bursa Beyaza Büründü: Kar Ulaşımı Aksattı, Eksi 2 Derece

Bursa sabaha beyaz örtüyle uyandı

Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde yolları beyaza bürüdü. Hava sıcaklıkları eksi 2 derecelere kadar düştü, birçok noktada kar kalınlığı kısa sürede arttı.

Ulaşımda aksamalar

Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle sabah saatlerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar güvenli seçim olarak toplu taşımayı tercih etti.

Karla mücadele çalışmaları

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını gece saatlerinden itibaren aralıksız sürdürdü. Ekipler, trafik akışını sağlamak için önceliği ana ulaşım güzergâhlarına veriyor.

Okullar ve vatandaşların bekleyişi

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak oyun oynadı; veliler ve öğrenciler ise okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin Bursa Valiliği’nden yapılacak açıklamayı bekledi.

Hava tahmini ve uyarılar

Meteoroloji tahminlerine göre akşam saatlerinde kar yağışının yeniden şiddetini artırması bekleniyor. Gece boyunca hava sıcaklıklarının daha da düşeceği, yarın da kar yağışının kent genelinde aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

