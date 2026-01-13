Eskişehir Emek'te Parklar Sessiz Kaldı: Soğuk Hava Oyunları Boşalttı

Eskişehir Emek Mahallesi'nde soğuk hava ve hafif kar yağışı termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle çocuk parklarını boşalttı; ara tatile 3 gün kala sessizlik hakim.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:17
Eskişehir’de etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve beraberinde gelen hafif kar yağışı, kentin yoğun noktalarından Emek Mahallesinde bulunan çocuk parklarını boşalttı.

Termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle mahalle sakinlerinin ve çocukların uğrak yeri olan oyun alanları, daha önce mahallenin en canlı noktalarından biri olan görüntüsünden uzaklaştı; salıncaklar, kaydıraklar ve oyun ekipmanları sessizliğe büründü.

Ara tatile 3 gün kala çocuk seslerinden mahrum kalan parklar, soğuk hava koşullarının etkisiyle ıssız bir görünüm sergiledi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

