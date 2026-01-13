Eskişehir Emek'te Parklar Sessiz Kaldı: Soğuk Hava Oyunları Boşalttı

Eskişehir Emek'te Parklar Sessiz Kaldı

Soğuk hava oyun alanlarını boşalttı

Eskişehir’de etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve beraberinde gelen hafif kar yağışı, kentin yoğun noktalarından Emek Mahallesinde bulunan çocuk parklarını boşalttı.

Termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle mahalle sakinlerinin ve çocukların uğrak yeri olan oyun alanları, daha önce mahallenin en canlı noktalarından biri olan görüntüsünden uzaklaştı; salıncaklar, kaydıraklar ve oyun ekipmanları sessizliğe büründü.

Ara tatile 3 gün kala çocuk seslerinden mahrum kalan parklar, soğuk hava koşullarının etkisiyle ıssız bir görünüm sergiledi.

ESKİŞEHİR'DE MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN EN CANLI NOKTALARI OLAN ÇOCUK PARKLARI ISSIZ KALDI.