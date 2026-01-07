Bursa Büyükşehir 2025'te 100 Bin Özel Kişiye Engelsiz Destek

Bursa Büyükşehir, 2025'te 9 başlıkta yürüttüğü hizmetlerle 100 bin özel kişiye erişim, bakım ve sosyal destek sağladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:34
Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin yaşamın her alanında yer alabilmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yıl boyunca düzenlenen destek, yol yardım, eğitim çalışmaları ve sosyal aktivite programlarıyla 2025 yılı içerisinde toplam 100 bin özel kişi bu hizmetlerden faydalandı.

Yıl Boyunca Sunulan Hizmetler

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmetler engelli danışmanlık, yönlendirme, sosyal destek, SEYYAH (Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi), engelsiz şehir içi ulaşım desteği, akü şarj dolum istasyonu, erişilebilirlik çalışmaları, eğitim ve kurs ile sosyal-kültürel ve sportif projeler olmak üzere 9 başlıkta organize edildi.

Malzeme, Bakım ve Ulaşım Desteği

Engelli danışmanlık, yönlendirme ve rehberlik hizmetlerinden 5394 kişi yararlanırken, 789 kişiye 1419 adet tıbbi malzeme desteği sağlandı. SEYYAH aracılığıyla 892 kişiye bin 53 adet malzeme desteği verildi ve akülü/manuel tekerlekli sandalye tamir ve bakımı gerçekleştirildi. Lift donanımlı 3 engelli aracı ile akülü ve manuel tekerlekli sandalye kullanan 163 kişiye ulaşım desteği sunuldu. Ayrıca 17 ilçede 22 adet akü şarj istasyonu hizmet verdi ve bina ile hizmet alanlarında erişilebilirlik çalışmalarına ağırlık verildi.

Eğitim, Sosyal ve Sportif Faaliyetler

Eğitim ve kurs hizmetleri kapsamında çeşitli branşlarda 4 bin 164 saat eğitim düzenlenirken, sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler çerçevesinde 142 toplantı ve 59 farkındalık çalışması yapıldı. Engelsiz spor faaliyetleri kapsamında ‘Spora Engel Yok’ projesiyle 240 özel bireye engelsiz spor dersleri verildi ve projede toplam 796 kez ders düzenlendi. Engelsiz spor kış dönemi kapsamında 5 spor tesisinde 51 özel gence 6 branşta bin 980 saat eğitim sağlandı.

Projeler, İstihdam ve Destek Programları

Toplumun tüm kesimlerinin kentin imkanlarından adil ve eşit şekilde faydalanabilmesi için geliştirilen projeler arasında ‘Pastam Glütensiz Olsun’ ile 17 ilçede bin 142 adet glütensiz ve düşük proteinli pasta dağıtımı yer aldı. ‘Engelli İstihdamı’ projesi kapsamında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü İş Ofisi işbirliğiyle ‘Destekli Engelsiz İstihdam Ofisi’, ‘Engelsiz Atölyeler’ ve ‘Korumalı İş Yeri’ çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca gazi ve şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Gazi ve Şehit Aileleri Koordinasyon birimi kuruldu.

Başkanın Mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hedeflerinin ‘Erişilebilir Bursa’ olduğunu vurgulayarak, özel bireylerin karşılaştığı sorunlara her zaman duyarlı olduklarını ve çözüm üretmek için projeler geliştirdiklerini belirtti. Başkan Bozbey, ‘Bu kentte hiç kimse geride kalmayacak’ sözünün gereğini yerine getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

