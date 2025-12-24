DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,63 0,15%
ALTIN
6.146,31 0,56%
BITCOIN
3.727.574,16 1,07%

Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 15 bin 360 emekliye 2 bin 500 TL destek ödemesini gerçekleştirdi; ödemeler 11 Ocak Pazar gününe kadar kullanılabilecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:11
Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği

Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği

Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik yeni yıl desteğini hayata geçirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 15 bin 360 emeklinin hesabına 2 bin 500 TL tutarındaki destek ödemesi yatırıldı.

Başvurular 24 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında alındı. Başvuru sonuçları, başvuru sahibi tarafından belirlenen telefon numarasına kısa mesaj yoluyla bildirildi. Başvurusu olumlu sonuçlanan emekliler, kendilerine ulaşan kısa mesaj aracılığıyla kart numaraları, şifreleri ve sisteme dahil üye iş yeri listesine erişebiliyor.

Yatırılan destek ödemeleri, emekliler tarafından 11 Ocak Pazar gününe kadar üye iş yerlerinde kullanılabilecek.

Belediye başkanının açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla Bursalılara destek vermeye devam ettiklerini vurgulayarak, emeklilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI KAPSAMINDA İHTİYAÇ SAHİBİ 15 BİN 360...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI KAPSAMINDA İHTİYAÇ SAHİBİ 15 BİN 360 EMEKLİYE 2 BİN 500 TL DESTEK ÖDEMESİNİ YAPTI. EMEKLİLER, ÜYE İŞ YERLERİNDEN ÖDEMELERİNİ 11 OCAK’A KADAR KULLANABİLECEK.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ALKÜ Başlattı: SWAMED ile Akdeniz'de Akıllı Su Yönetimi
2
Atatürk Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Heyecanı: 316 Yeni Tıp Öğrencisi
3
Vali Işın: Kütahya Güvenlikte Türkiye'ye Örnek Şehir
4
Çorum Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır: 7/24 Ekiplerle Ulaşım Güvencesi
5
Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği
6
Bolu'da Özel Eğitim Okulunda Anneler Dikişle Aile Ekonomisine Destek
7
Gençler Sinop’u 'Sinopumuzu Tanıyalım' ile Keşfetti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı