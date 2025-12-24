Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği

Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik yeni yıl desteğini hayata geçirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 15 bin 360 emeklinin hesabına 2 bin 500 TL tutarındaki destek ödemesi yatırıldı.

Başvurular 24 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında alındı. Başvuru sonuçları, başvuru sahibi tarafından belirlenen telefon numarasına kısa mesaj yoluyla bildirildi. Başvurusu olumlu sonuçlanan emekliler, kendilerine ulaşan kısa mesaj aracılığıyla kart numaraları, şifreleri ve sisteme dahil üye iş yeri listesine erişebiliyor.

Yatırılan destek ödemeleri, emekliler tarafından 11 Ocak Pazar gününe kadar üye iş yerlerinde kullanılabilecek.

Belediye başkanının açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla Bursalılara destek vermeye devam ettiklerini vurgulayarak, emeklilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

