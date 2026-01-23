Bursa Büyükşehir’den 'Ramazan Desteği' başvuruları başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Ramazan Desteği' için başvuruları açtı. İhtiyaç sahipleri 2 Şubat Pazartesi'ye kadar ilgili adresten müracaat edebilir.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:38
Sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın ön plana çıktığı Ramazan ayında, Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Ramazan Desteği' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Belediye, sosyal destek uygulamalarıyla geçim sıkıntısı yaşayanların yanında yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek çekleri dağıtan ve öğrencilere eğitim desteği veren Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'Ramazan Desteği' için başvuruları almaya başladı.

Başvuru ve son tarih

Desteklerden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar başvurularını https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru adresinden gerçekleştirebilecek.

Başkanın mesajı

Yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa’ya hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

