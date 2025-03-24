Bursa'da 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 7 Nisan'da Başlıyor

Bursa, 7-16 Nisan tarihleri arasında 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festivalde 28 oyun sahnelenecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:48
Bursa'da 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 7 Nisan'da Başlıyor

Bursa'da Kültürel Bir Dönem Başlıyor

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, 7-16 Nisan tarihleri arasında Bursa'da sanatseverlerle buluşacak. Festival, çeşitli ülkelerden gelen oyunlarla Balkan kültürünü sahneye taşıyacak.

Festivalde 78 Temsil Sahnelenecek

Bu yıl festival kapsamında 11 bölgeden toplam 28 oyun sahne alacak. 10 gün sürecek etkinlikte 12 farklı sahnede toplamda 35 oyun ve 78 temsil tiyatro izleyicileriyle buluşacak. Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen oyunlar, Balkan coğrafyasının kültürel derinliğini ve sahne sanatlarındaki çeşitliliği gözler önüne serecek.

Çocuklar İçin Atölye ve Oyunlar da Yer Alacak

Festivalde ayrıca çocuk tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları da düzenlenecek. Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, bu yıl festival boyunca her yaşa hitap eden etkinliklere yer vereceklerini belirtti. Yılmaz, "Doğal bir merakla dünyayı anlamaya çalışan çocukların sorduğu derin ve nesnel sorulara yanıt bulmalarını destekleyen projeler geliştireceğiz" dedi.

Özel Projeler ve Onurlandırmalar

Bu yıl festivalde, 'Ortak Üretim Masası' projesi çerçevesinde Bulgaristan Drama Kukla Tiyatrosu-Vratsa ile işbirliği yapılacak. Türk ve Bulgar sanatçılar, ortak projeler geliştirerek kültürel zenginlikleri paylaşacak. Ayrıca, tiyatro dünyasına uzun yıllar emek veren isimlere verilen 'Emek Ödülü' bu yıl Ayşe Emel Mesci'ye takdim edilecek.

Bilet ve Program Bilgileri

Festival programına ve bilet alımına Bursa Devlet Tiyatrosu gişesinden ve biletinial.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin Bursa'da 7-16...

Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin Bursa'da 7-16 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşması planlandı. Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin Bursa'da 7-16...

Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin Bursa'da 7-16 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşması planlandı. Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

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