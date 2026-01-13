Bursa'da Kar Yağışı Başladı: Sıcaklık -2, Yüksek Kesimlere Kar Örtüsü

Bursa'da sabah başlayan kar yağışıyla sıcaklık -2'ye düştü; yüksek kesimlerde kar örtüsü oluştu, yetkililer sürücüleri kış lastiği ve zincir konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 04:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 04:45
Bursa'da kar yağışı etkisini gösteriyor

Bursa’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların daha da azalmasıyla birlikte yer yer kar örtüsü oluştu.

Trafik ve uyarılar

Sabah saatlerinde olumsuzluk yaşanmaması için trafik polisi ekiplerinin yol açma ve kontrol çalışmalarını artırmayı planladığı öğrenildi.

Yetkililer, yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları; kış lastiği ve zincir gibi önlemleri ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

