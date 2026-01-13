Bursa'da Kar Yağışı Başladı: Sıcaklık -2, Yüksek Kesimlere Kar Örtüsü

Bursa'da kar yağışı etkisini gösteriyor
Bursa’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü.
Özellikle kentin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların daha da azalmasıyla birlikte yer yer kar örtüsü oluştu.
Trafik ve uyarılar
Sabah saatlerinde olumsuzluk yaşanmaması için trafik polisi ekiplerinin yol açma ve kontrol çalışmalarını artırmayı planladığı öğrenildi.
Yetkililer, yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları; kış lastiği ve zincir gibi önlemleri ihmal etmemeleri konusunda uyardı.
