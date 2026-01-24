Bursa’da Köy Yerleşik Alanları Genişliyor — Kent Anayasası Haziran’da

Mustafa Bozbey, köy yerleşik alanlarının yaklaşık 300 metre genişletileceğini ve Ulus Mahallesi'nde 250 konutluk sosyal konut projesinin 2026 planında yer aldığını açıkladı.

Bursa’da köy yerleşik alanları ve sosyal konut gündemde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte köy yerleşik alanlarının genişletilmesi ve sosyal konut projelerine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bozbey, söz konusu düzenlemelerin Kent Anayasası olarak adlandırılan 1/100.000’lik planlar içinde yer alacağını belirterek, değişikliklerin Haziran ayında açıklanacağını söyledi.

Sosyal konut projesi: Ulus Mahallesi örneği

Bozbey, 2026 yılı planlamaları kapsamında sosyal konut projelerinin bulunduğunu ve Ulus Mahallesinde belediyeye ait parsel üzerinde çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Bozbey, "Ulus Mahallemizde var olan yerimizde arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptı. Tamamen kendi parselimizde sosyal konut projesi üretiyoruz. Şu anda gençlerin ve daha düşük ücret alan kesimin konuta erişemediğini, konut alamadığını biliyoruz. Gerçekten barınma sorunu yaşandığını da biliyoruz. Bu anlamda onlara destek maksatlı ilk projemizi orada uygulayacağız" dedi.

Projede yaklaşık 250 konutluk bir etap planlanıyor. Bozbey, konutların çoğunun 2+1 olacağını, çok az bir kısmının 1+1 şeklinde tasarlanacağını; bir kısmının uzun vadeli satışa sunulacağını, diğer kısmının ise asgari ücretin belli bir oranı üzerinden beşer yıllık kiralama modeliyle planlandığını aktardı. Bozbey, "Bu projeyi tamamladıktan sonra ise, yeni projelere yöneleceğiz. Bunun devamı gelmeli" ifadelerini kullandı.

Köy yerleşik alanlarının genişletilmesi: Amaç, kapsam ve ölçü

Başkan Bozbey, dünyanın birçok yerinde insanların kentte çalışıp kırsalda yaşadığını belirterek Bursa’da da benzer bir hayat modeline geçiş hedeflediklerini söyledi. "Kentte çalışıp, 15-20 dakika hatta yarım saatlik mesafede kırsalda hayat dünyanın her yerinde var. Bizim de bunu sağlamamız lazım. Örneğin Yıldırım’da çalışıp Yenişehir’in bir köyünde gayet normal şekilde hayat sürülebilir. Bunun için köy yerleşik alanlarını mutlaka genişletmemiz, imar alanlarını çoğaltmamız gerekiyor" dedi.

Genişletme mesafesinin yaklaşık 300 metre olarak planlandığını vurgulayan Bozbey, "Bu konuya Kent Anayasasında mutlaka yer vereceğiz. İnsanlarımız imarlı yerini alsın, köyünde yaşasın, kente gelsin çalışsın, akşam da köyüne dönsün istiyoruz. Genişletme mesafesinin yaklaşık 300 metre olarak planlanıyor" açıklamasını yaptı.

Bozbey, her köyde aynı ölçünün uygulanmayabileceğini belirterek yasalara göre ortalama 300 metre genişletme durumunun söz konusu olduğunu; bunun metreden ziyade planlama anlayışıyla ele alınması gerektiğini söyledi. "Köyün ihtiyacı neyse ona göre, 150 hanelik bir köyün 500 ya da 700 haneye çıkabileceği bir imar hakkı tesis edilecek" dedi.

Haziran’da açıklanacak Kent Anayasası

Haziran ayında açıklanması beklenen Kent Anayasası'nda bu düzenlemelerin yer alacağını ifade eden Bozbey, "Köylerin özellikle kırsal alanlarda mücavir alanlarla ilgili büyütme konusu mutlaka yer alacak" diye konuştu. Belediye, hem sosyal konut hem de köy yerleşik alanlarının genişletilmesine yönelik planlamalarla kent- kırsal yaşam dengesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Öne çıkan veriler: 1/100.000'lik Kent Anayasası, yaklaşık 300 metre genişletme planı, Ulus Mahallesi'nde yaklaşık 250 konutluk sosyal konut projesi, 2026 planlamaları.

