Kar Yağışı Araban Sarımsağında Verim ve Rekolte Beklentisini Yükseltti

Gaziantep Araban'da etkili kar yağışları, AB tescilli Araban sarımsağında verim ve rekolte artışı beklentisi oluşturdu; 35 bin dönüm alanda umut arttı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:35
Kar Yağışı Araban Sarımsağında Verim ve Rekolte Beklentisini Yükseltti

Kar Yağışı Araban Sarımsağında Verim ve Rekolte Beklentisini Yükseltti

Gaziantep Araban'da üreticiler yüzünü güldürecek gelişme

Gaziantep’in Araban ilçesinde üst üste etkili olan kar yağışları, AB Tescilli Araban sarımsağı üreticilerinin yüzünü güldürdü. Verimli Araban topraklarında kış yağışlarının etkisiyle önümüzdeki hasat döneminde verim ve rekolte artışı bekleniyor.

Ovada bu yıl yaklaşık 35 bin dönüm alanda Araban sarımsağı ekildi. Aralık ve Ocak aylarında aralıklarla yağan kar, üreticilerin beklentilerini güçlendirdi ve kalite üzerinde olumlu etki yapacağı değerlendiriliyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun tarlalarda yaptığı incelemelerde, ’Bu yıl Araban Ovası’nda yaklaşık 35 bin dönüm alanda Araban sarımsağı ekildi. Aralık ve Ocak ayında aralıklarla yağan kar yağışıyla birlikte üreticilerimizle birlikte oda olarak bizim da hasat döneminde gerçekleşmesini beklediğimiz verimde yüksek rekolte ve kalite üstünlüğü yüzümüzü güldürmesini şimdiden tahmin ediyoruz. Allah’ın izniyle yoğun kar yağışlarının ardından da bahar mevsimlerinde de beklediğimiz yağmur yağışlarını gerçekleşmesi durumunda, oda ve üreticilerimiz olarak yüzümüz hep birlikte gülecek’’ ifadelerine yer verdi.

KAR YAĞIŞI, SARIMSAKTA YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

KAR YAĞIŞI, SARIMSAKTA YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

KAR YAĞIŞI, SARIMSAKTA YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım
7
Elazığlı Ahmet Emre İlitaş'in Azmi: Takdir Belgeli Öğrenci Biyonik Uzuv ve Nakil Umudu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları