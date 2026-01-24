Kar Yağışı Araban Sarımsağında Verim ve Rekolte Beklentisini Yükseltti

Gaziantep Araban'da üreticiler yüzünü güldürecek gelişme

Gaziantep’in Araban ilçesinde üst üste etkili olan kar yağışları, AB Tescilli Araban sarımsağı üreticilerinin yüzünü güldürdü. Verimli Araban topraklarında kış yağışlarının etkisiyle önümüzdeki hasat döneminde verim ve rekolte artışı bekleniyor.

Ovada bu yıl yaklaşık 35 bin dönüm alanda Araban sarımsağı ekildi. Aralık ve Ocak aylarında aralıklarla yağan kar, üreticilerin beklentilerini güçlendirdi ve kalite üzerinde olumlu etki yapacağı değerlendiriliyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun tarlalarda yaptığı incelemelerde, ’Bu yıl Araban Ovası’nda yaklaşık 35 bin dönüm alanda Araban sarımsağı ekildi. Aralık ve Ocak ayında aralıklarla yağan kar yağışıyla birlikte üreticilerimizle birlikte oda olarak bizim da hasat döneminde gerçekleşmesini beklediğimiz verimde yüksek rekolte ve kalite üstünlüğü yüzümüzü güldürmesini şimdiden tahmin ediyoruz. Allah’ın izniyle yoğun kar yağışlarının ardından da bahar mevsimlerinde de beklediğimiz yağmur yağışlarını gerçekleşmesi durumunda, oda ve üreticilerimiz olarak yüzümüz hep birlikte gülecek’’ ifadelerine yer verdi.

KAR YAĞIŞI, SARIMSAKTA YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİNİ ARTIRDI