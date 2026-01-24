Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü — Trafik Kapandı

Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü
Sabah saatlerinde dağdan kopan kar kütleleri yolun kapanmasına neden oldu
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hakkari-Yüksekova kara yoluna dağdan kopan kar kütleleri indi. Olay nedeniyle güzergâhın ulaşımı etkilendi.
Çığ nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle başlattıkları çalışma sonucu kar yığınlarını temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.
Bölgede güvenlik önlemlerini artıran ekipler, sürücüleri yaşanacak başka çığ tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Hakkari-Yüksekova kara yoluna çığ düştü