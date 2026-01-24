Düzce Valisi Mehmet Makas ve Eşi Sevgi Evindeki Çocuklarla Buluştu

Fehmi Öney Sevgi Evi'nde sıcak ve samimi ziyaret

Düzce(İHA) – Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Makas çifti, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla samimi diyaloglar kurdu.

Düzce’deki görevine başlarken yaptığı açıklamada, devletin hak edenlere şefkatli ve merhametli kollarını uzatacağını vurgulayan Vali Mehmet Makas, bu duruşunu uygulamada da göstermeye devam ediyor. Kısa sürede gönüllerde taht kurdu.

Ziyaret kapsamında çift, Fehmi Öney Sevgi Evini dolaşarak çocuklarla sohbet etti, onları dinledi ve onlara anne-baba şefkati gösterdi. Kurulan sıcak iletişim ve içten yaklaşım, çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Ziyaret, Makas çiftinin devletin koruma altındaki çocuklara yönelik yaklaşımını sahada gösterdiği anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

