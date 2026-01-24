Düzce Valisi Mehmet Makas ve Eşi Sevgi Evindeki Çocuklarla Buluştu

Vali Mehmet Makas ile eşi Elif Makas, Fehmi Öney Sevgi Evi'ni ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti ve devletin şefkatini hissettirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:52
Düzce Valisi Mehmet Makas ve Eşi Sevgi Evindeki Çocuklarla Buluştu

Düzce Valisi Mehmet Makas ve Eşi Sevgi Evindeki Çocuklarla Buluştu

Fehmi Öney Sevgi Evi'nde sıcak ve samimi ziyaret

Düzce(İHA)Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Makas çifti, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla samimi diyaloglar kurdu.

Düzce’deki görevine başlarken yaptığı açıklamada, devletin hak edenlere şefkatli ve merhametli kollarını uzatacağını vurgulayan Vali Mehmet Makas, bu duruşunu uygulamada da göstermeye devam ediyor. Kısa sürede gönüllerde taht kurdu.

Ziyaret kapsamında çift, Fehmi Öney Sevgi Evini dolaşarak çocuklarla sohbet etti, onları dinledi ve onlara anne-baba şefkati gösterdi. Kurulan sıcak iletişim ve içten yaklaşım, çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Ziyaret, Makas çiftinin devletin koruma altındaki çocuklara yönelik yaklaşımını sahada gösterdiği anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

DÜZCE’DE GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNÜN AKŞAMINDA YALOVA’DA DEAŞ’Lİ TERÖRİSTLERLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA TURGUT...

DÜZCE’DE GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNÜN AKŞAMINDA YALOVA’DA DEAŞ’Lİ TERÖRİSTLERLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA TURGUT KÜLÜNK’ÜN AİLESİNİ EŞİ ELİF MAKAS İLE BİRLİKTE ZİYARET EDEN VALİ MEHMET MAKAS, BU DEFA DA SEVGİ EVLERİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI UNUTMADI. MAKAS ÇİFTİ, ÇOCUKLARA YAKLAŞIMI VE ONLARLA KURDUĞU DİYALOG İLE BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

DÜZCE’DE GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNÜN AKŞAMINDA YALOVA’DA DEAŞ’Lİ TERÖRİSTLERLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA TURGUT...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
2
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
3
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
4
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım
5
Elazığlı Ahmet Emre İlitaş'in Azmi: Takdir Belgeli Öğrenci Biyonik Uzuv ve Nakil Umudu
6
Samsun İtfaiyesi 2025'te 11 bin 761 Müdahalede 5 bin 119 Can Kurtardı
7
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları