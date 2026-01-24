Bursa'da Köy Yerleşik Alanları ve Sosyal Konut Planı Haziran’da: Kent Anayasasında 300 Metre Genişleme

Bursa’da köy yerleşik alanları ve sosyal konut gündemde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köy yerleşik alanlarının genişletilmesi ve sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozbey, bu düzenlemelerin 1/100.000’lik planlar yani Kent Anayasası içinde yer alacağını belirtti.

Kent Anayasası'nda köy yerleşik alanlarının genişletilmesi

Bozbey, "Bu konuya Kent Anayasasında mutlaka yer vereceğiz. İnsanlarımız imarlı yerini alsın, köyünde yaşasın, kente gelsin çalışsın, akşam da köyüne dönsün istiyoruz." ifadelerini kullandı. Genişletme mesafesinin yaklaşık 300 metre olarak planlandığını söyledi ancak her köy için aynı ölçünün uygulanmayabileceğine dikkat çekti.

Bozbey, yasanın öngördüğü çerçevede planlama yaklaşımının öncelikli olacağını vurgulayarak, köyün ihtiyacına göre imar hakkının artırılabileceğini belirtti: "150 hanelik bir köyün 500 ya da 700 haneye çıkabileceği bir imar hakkı tesis edilecek."

2026 sosyal konut projeleri ve Ulus Mahallesi çalışması

Başkan Bozbey, sosyal konut projelerinin özellikle gençler ve düşük gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm getirmeyi hedeflediğini söyledi. 2026 yılı planlamaları kapsamında projelerin yer aldığını ve Ulus Mahallesi'nde belediyeye ait parsel üzerinde çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Bozbey, "Tamamen kendi parselimizde sosyal konut projesi üretiyoruz. Şu anda gençlerin ve daha düşük ücret alan kesimin konuta erişemediğini, konut alamadığını biliyoruz. Gerçekten barınma sorunu yaşandığını da biliyoruz. Bu anlamda onlara destek maksatlı ilk projemizi orada uygulayacağız" dedi.

Projede küçük dairelerin yer alacağını, bir kısmının uzun vadeli satışa sunulacağını, diğer kısmının ise asgari ücretin belli bir oranı üzerinden beşer yıllık kiralama modeliyle planlandığını açıkladı. İlk etapta yaklaşık 250 konut hedeflendiğini belirten Bozbey, daire dağılımının az bir kısmının 1+1, genelinin ise 2+1 olacağını ifade etti.

Kırsal yaşam modeli ve ulaşılabilir şehir-iş dengesi

Bozbey, dünyanın birçok yerinde insanların kentte çalışıp kırsalda yaşadığını hatırlatarak Bursa’da da benzer bir hayat modeline geçmek istediklerini dile getirdi. "Kentte çalışıp, 15-20 dakika hatta yarım saatlik mesafede kırsalda hayat dünyanın her yerinde var. Bizim de bunu sağlamamız lazım." örneğini vererek Yıldırım’da çalışıp Yenişehir’in bir köyünde yaşamanın mümkün olabileceğini belirtti.

Zamanlama ve sonraki adımlar

Kent Anayasası'ndaki bu düzenlemelerin Haziran ayında açıklanmasının beklendiğini söyleyen Bozbey, köylerin mücavir alanlarla ilgili büyütme konusunun planlarda mutlaka yer alacağını vurguladı: "Köylerin özellikle kırsal alanlarda mücavir alanlarla ilgili büyütme konusu mutlaka yer alacak."

