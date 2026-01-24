Bursa'da Köy Yerleşik Alanları ve Sosyal Konut Planı Haziran’da: Kent Anayasasında 300 Metre Genişleme

Başkan Mustafa Bozbey, köy yerleşik alanlarının yaklaşık 300 metre genişletileceğini ve 2026 sosyal konut projelerinin Kent Anayasası'nda Haziran’da yer alacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:14
Bursa'da Köy Yerleşik Alanları ve Sosyal Konut Planı Haziran’da: Kent Anayasasında 300 Metre Genişleme

Bursa’da köy yerleşik alanları ve sosyal konut gündemde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köy yerleşik alanlarının genişletilmesi ve sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozbey, bu düzenlemelerin 1/100.000’lik planlar yani Kent Anayasası içinde yer alacağını belirtti.

Kent Anayasası'nda köy yerleşik alanlarının genişletilmesi

Bozbey, "Bu konuya Kent Anayasasında mutlaka yer vereceğiz. İnsanlarımız imarlı yerini alsın, köyünde yaşasın, kente gelsin çalışsın, akşam da köyüne dönsün istiyoruz." ifadelerini kullandı. Genişletme mesafesinin yaklaşık 300 metre olarak planlandığını söyledi ancak her köy için aynı ölçünün uygulanmayabileceğine dikkat çekti.

Bozbey, yasanın öngördüğü çerçevede planlama yaklaşımının öncelikli olacağını vurgulayarak, köyün ihtiyacına göre imar hakkının artırılabileceğini belirtti: "150 hanelik bir köyün 500 ya da 700 haneye çıkabileceği bir imar hakkı tesis edilecek."

2026 sosyal konut projeleri ve Ulus Mahallesi çalışması

Başkan Bozbey, sosyal konut projelerinin özellikle gençler ve düşük gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm getirmeyi hedeflediğini söyledi. 2026 yılı planlamaları kapsamında projelerin yer aldığını ve Ulus Mahallesi'nde belediyeye ait parsel üzerinde çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Bozbey, "Tamamen kendi parselimizde sosyal konut projesi üretiyoruz. Şu anda gençlerin ve daha düşük ücret alan kesimin konuta erişemediğini, konut alamadığını biliyoruz. Gerçekten barınma sorunu yaşandığını da biliyoruz. Bu anlamda onlara destek maksatlı ilk projemizi orada uygulayacağız" dedi.

Projede küçük dairelerin yer alacağını, bir kısmının uzun vadeli satışa sunulacağını, diğer kısmının ise asgari ücretin belli bir oranı üzerinden beşer yıllık kiralama modeliyle planlandığını açıkladı. İlk etapta yaklaşık 250 konut hedeflendiğini belirten Bozbey, daire dağılımının az bir kısmının 1+1, genelinin ise 2+1 olacağını ifade etti.

Kırsal yaşam modeli ve ulaşılabilir şehir-iş dengesi

Bozbey, dünyanın birçok yerinde insanların kentte çalışıp kırsalda yaşadığını hatırlatarak Bursa’da da benzer bir hayat modeline geçmek istediklerini dile getirdi. "Kentte çalışıp, 15-20 dakika hatta yarım saatlik mesafede kırsalda hayat dünyanın her yerinde var. Bizim de bunu sağlamamız lazım." örneğini vererek Yıldırım’da çalışıp Yenişehir’in bir köyünde yaşamanın mümkün olabileceğini belirtti.

Zamanlama ve sonraki adımlar

Kent Anayasası'ndaki bu düzenlemelerin Haziran ayında açıklanmasının beklendiğini söyleyen Bozbey, köylerin mücavir alanlarla ilgili büyütme konusunun planlarda mutlaka yer alacağını vurguladı: "Köylerin özellikle kırsal alanlarda mücavir alanlarla ilgili büyütme konusu mutlaka yer alacak."

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, SOSYAL KONUT VE KÖY YERLEŞİK ALANLARININ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, SOSYAL KONUT VE KÖY YERLEŞİK ALANLARININ GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, SOSYAL KONUT VE KÖY YERLEŞİK ALANLARININ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova-Ankara Uçuşları İptal: Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Yoğun Sis
2
Eskişehir'de huzurevi konseri sürüyor: 'Huzur Evine Gidelim, Gönüllere Girelim' 2. etkinlik
3
Başkale'de Yaban Domuzları Sürü Halinde Yerleşimlere İndi
4
Gaziantep'te Vali Çeber: "Trafiğe kapalı yolumuz yok" — TAG Otoyolu yeniden açıldı
5
Batman Gercüş'te 35 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Ziyaretçiler Kurtarıldı
6
TEI’den anlamlı kutlama: 41’inci yılda Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni annelerle
7
Eskişehir'in Bağımlılıkla Mücadelesi Avrupa'da: Zagreb Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları