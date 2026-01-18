Bursa'da 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı 46 Dernekle İlgi Topladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Meydan Kadınların' dayanışma pazarı, Heykel Orhangazi Parkı'nda 46 dernek ve kooperatifle Bursalılardan yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:56
Kadın emeği Heykel Orhangazi Parkı'nda buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeğini desteklemek ve görünür kılmak amacıyla düzenlediği 'Meydan Kadınların' dayanışma pazarı, Bursalıları kadın üreticilerle bir araya getirdi.

Her ayın üçüncü pazar günü gerçekleştirilen etkinlik, Heykel Orhangazi Parkı'nda 46 dernek ve kooperatif'in katılımıyla düzenlendi. Ziyaretçiler el emeği ürünleri yakından inceleme ve doğrudan üreticilerle iletişim kurma fırsatı buldu.

Stantlarda sergilenen emeğe dayalı ürünler büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında düzenlenen sosyal aktiviteler, vatandaşlara hem keyifli hem verimli bir gün sunarken, organizasyon kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğe katılan dernek ve kooperatif temsilcileri, kadın emeğine verdiği destek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

