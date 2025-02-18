Bursa'da Otizm Farkındalık Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Bursa'da Otizm Farkındalık Konseri'ne Yoğun İlgi

Bursa Otizm Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Otizm Farkındalık Konseri", sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, TRT sanatçısı Nusret Yılmaz sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik Detayları

Konserin yönetimini üstlenen Yılmaz, sunumu ise Şadiye Şendil gerçekleştirdi. Gecede Cumhuriyet Korosu ve Bursa Türk Müziği İcra Topluluğu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği repertuvarından geniş bir seçki sundu. Çok sayıda solistin de yer aldığı performans, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Nusret Yılmaz'ın Etkileyici Performansı

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Yılmaz, kendine has yorumu ve sahne performansıyla Bursa'daki müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Konserin bir bölümünde sahneye çıkan bir otizmli genç, Yılmaz ile birlikte şarkı söyleyerek katılımcıları duygulandırdı.

Unutulmaz Bir Final

Konser sonunda sahneye çıkan otizmli çocuklar, koroyla birlikte "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları" şarkısını seslendirdiler. Bu coşkulu anlar izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Etkinlik, bölgedeki otizm farkındalığını artırmayı hedefleyen önemli bir aktivite olarak hafızalarda yer etti.

Bursa Otizm Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "Otizm Farkındalık Konseri"nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz, Cumhuriyet Korosu ve Bursa Türk Müziği İcra Topluluğundan oluşan koro sahne aldı.

Bursa Otizm Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "Otizm Farkındalık Konseri"nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz, Cumhuriyet Korosu ve Bursa Türk Müziği İcra Topluluğundan oluşan koro sahne aldı.