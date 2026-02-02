Bursa'da Sağanak: Rögar Taşınca Emniyet Caddesi Göle Döndü

Bursa Yıldırım'da sağanak sonrası Mimarsinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde rögarlar taştı; cadde su altında kalarak trafik ve yaya geçişini aksattı.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:09
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:09
Yıldırım Mimarsinan Mahallesi'nde yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da etkili olan şiddetli yağış sonrası, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Emniyet Caddesinde rögarların taşması sonucu cadde büyük ölçüde suyla kaplandı.

Trafik lambalarının bulunduğu bölgede oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti; sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaldırımların tamamen su altında kalması nedeniyle yayalar ıslandı ve güvenli geçiş için beklemek zorunda kaldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde araçların su içinde ilerlemeye çalıştığı, yayaların ise geçiş için uzun süre beklediği görülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

