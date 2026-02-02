Bursa'da Sağanak: Rögar Taşınca Emniyet Caddesi Göle Döndü
Yıldırım Mimarsinan Mahallesi'nde yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da etkili olan şiddetli yağış sonrası, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Emniyet Caddesinde rögarların taşması sonucu cadde büyük ölçüde suyla kaplandı.
Trafik lambalarının bulunduğu bölgede oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti; sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaldırımların tamamen su altında kalması nedeniyle yayalar ıslandı ve güvenli geçiş için beklemek zorunda kaldı.
Kameralara yansıyan görüntülerde araçların su içinde ilerlemeye çalıştığı, yayaların ise geçiş için uzun süre beklediği görülüyor.
