Eskişehir'de Ani Su Kesintisi: Veliler Tepki Gösterdi

Eskişehir'de Ani Su Kesintisi Velileri Tepkilendirdi

Porsuk Nehri seviyesindeki düşüş su kesintisine neden oldu

Eskişehir'de aniden başlayan su kesintisi, özellikle yarın çocukları okula gidecek veliler arasında tepkiye yol açtı. Bazı vatandaşların ise yağmur suyunu bidonlarda biriktirdiği görüldü.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ)'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Porsuk Nehri'nde su alma noktasındaki seviye düşmesinden dolayı yeterli su alınamadığı, bu nedenle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Çocukları 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak olan veliler, kesinti nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Ümmühan Demirel isimli veli, "Emek Mahallesi sakinleri olarak sesleniyorum size; sular olmadığı için işlerimizi yapamadık. Yarın çocuklarımız okula gidecek, banyo bile yaptıramadık onlara. Bu su neden hafta sonu gidiyor. Hafta içi gitseydi olmaz mıydı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan, bazı vatandaşların çatı oluklarından akan yağmur suyunu kullanmak için bidonlarda biriktirdiği gözlendi.

