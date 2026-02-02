Eskişehir'de Ani Su Kesintisi: Veliler Tepki Gösterdi

Porsuk Nehri'ndeki seviye düşüşü nedeniyle Eskişehir'de yaşanan ani su kesintisi velileri isyan ettirdi; bazı vatandaşlar yağmur suyunu bidonlarda biriktirdi.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:02
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:14
Eskişehir'de Ani Su Kesintisi: Veliler Tepki Gösterdi

Eskişehir'de Ani Su Kesintisi Velileri Tepkilendirdi

Porsuk Nehri seviyesindeki düşüş su kesintisine neden oldu

Eskişehir'de aniden başlayan su kesintisi, özellikle yarın çocukları okula gidecek veliler arasında tepkiye yol açtı. Bazı vatandaşların ise yağmur suyunu bidonlarda biriktirdiği görüldü.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ)'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Porsuk Nehri'nde su alma noktasındaki seviye düşmesinden dolayı yeterli su alınamadığı, bu nedenle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Çocukları 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak olan veliler, kesinti nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Ümmühan Demirel isimli veli, "Emek Mahallesi sakinleri olarak sesleniyorum size; sular olmadığı için işlerimizi yapamadık. Yarın çocuklarımız okula gidecek, banyo bile yaptıramadık onlara. Bu su neden hafta sonu gidiyor. Hafta içi gitseydi olmaz mıydı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan, bazı vatandaşların çatı oluklarından akan yağmur suyunu kullanmak için bidonlarda biriktirdiği gözlendi.

ESKİŞEHİR’DE ANİDEN YAPILAN SU KESİNTİSİ SONRASI ÖZELLİKLE YARIN ÇOCUKLARI OKULA GİDECEK VELİLER...

ESKİŞEHİR’DE ANİDEN YAPILAN SU KESİNTİSİ SONRASI ÖZELLİKLE YARIN ÇOCUKLARI OKULA GİDECEK VELİLER DURUMA TEPKİ GÖSTERİRKEN, BAZI VATANDAŞLARIN YAĞMUR SULARINI BİRİKTİREREK EVLERİNE İSTİFLEDİĞİ GÖRÜLDÜ.

ESKİŞEHİR’DE ANİDEN YAPILAN SU KESİNTİSİ SONRASI ÖZELLİKLE YARIN ÇOCUKLARI OKULA GİDECEK VELİLER...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris'te Lodos Denizi Taşırdı: Dalgalar Metrelerce Yükseldi
2
Marmaris Çiftlik Koyu'nda 2 caretta caretta ölü bulundu
3
Bodrum'da Sağanak: Araç Sürüklendi, 7 Ev Su Bastı
4
Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Vurdu: Yollar Beyaza Bürüdü
5
Bursa'da Sağanak Sonrası Rögar Taştı: Emniyet Caddesi Göle Döndü
6
Eskişehir'de Ani Su Kesintisi: Veliler Tepki Gösterdi
7
Varto'da Kayan Tır Karayolunu Kapattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları