Bursa’da Sarıkamış Şehitleri 111’inci Yıldönümünde Yürüyüş ve Dualarla Anıldı

Bursa’da Sarıkamış Şehitleri 111’inci Yıldönümünde Anıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 111’inci yıl dönümü Bursa’da düzenlenen yürüyüş ve dualarla yad edildi. Etkinlik, zorlu kış şartlarında vatanı savunurken şehadete yürüyen Mehmetçikler anısına gerçekleştirildi.

Gürsu’da anlamlı yürüyüş

Anma yürüyüşü Gürsu Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlendi. Yürüyüşe Bursa Valisi Erol Ayyıldız başta olmak üzere protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, şehitleri dualarla andı.

Yürüyüşte genç sporcular tarafından açılan dev Türk bayrağı eşliğinde; vatandaşlar, spor kulüpleri ve yüzlerce kişi şehadet ruhunu yaşatarak sloganlar ve dualarla anma programına destek verdi.

Yerel yetkililerin açıklamaları

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Sarıkamış Şehitlerimizin gönlümüzdeki yeri ve anlamı çok derin ve başka. Her sene Ericek Köyü’müzün Katırlı Dağı’na uzanan yollarında, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Anma programı, katılımcıların dualarıyla Ericek Adrenalin Park’ta sona erdi.

